Il commento. Consonni: "Le assenze ci hanno penalizzato»

Un punto che alla fine è il risultato più giusto. Il primo tempo è stato ad appannaggio della Pistoiese, il secondo del Sant’Angelo. "Un buon primo tempo con alcune occasioni che vorrei rivedere – commenta il tecnico dei padroni di casa Luigi Consonni –; poi ci sono anche gli avversari che fino a quel momento avevano fatto poco e quando ti mancano Davì, Silvestro, Chiesa che possono portare cambi e soluzioni si sente. I ragazzi sono stati bravi a tenere. Ringrazio Goffredi che ha giocato fuori ruolo e Beconcini che ha fatto la sua prima partita in serie D. Il gruppo è fantastico e può solo crescere".

Alla fine, anche se nell’ultimo quarto d’ora è arrivato il pari, "lo reputo un punto guadagnato perché nei minuti finale potevamo rischiare anche di perdere la partita". Il tecnico arancione ha provato a invertire la rotta attingendo dalla panchina ma il risultato sperato non c’è stato. "Beconcini mi ha chiesto il cambio, altrimenti non lo avrei tolto – spiega l’allenatore –; chi è entrato ha fatto bene. Abbiamo grandi margini di miglioramento nei giovani e una volta che rientreranno gli assenti potremo far tirare il fiato a qualcuno. Loro ci hanno portato ad abbassarci; noi possiamo fare questo tipo di partita, ma quando si sbagliano alcune ripartenze o si perde palla diventa difficile. E in questo senso il campo non ha aiutato".

La Pistoiese ha evidenziato lo stesso problema che si vede ormai da inizio anno, ossia una poca incisività in fase offensiva. Contro il Sant’Angelo gli arancioni non sono mai stati davvero pericolosi dalle parti della porta avversaria. "È un problema, se possiamo chiamarlo così, che avevamo prima e lo abbiamo adesso – ammette Consonni –; riempiamo l’area con più giocatori, ma quando difendi basso alla lunga la condizione fisica cala. Dobbiamo avere più incisività negli ultimi trenta metri a livello di passaggio o di tiro in porta, spesso calciamo tanto per tirare".

