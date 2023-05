Il clou è Pistoia Nord - Casini Spedalino

A partire con i favori del pronostico è il Pistoia Nord, se non altro in virtù del regolamento che in caso di parità dopo i tempi supplementari favorisce la squadra meglio piazzata in classifica. D’altro canto, l’Atletico Casini Spedalino vuole stupire e ha già battuto una volta i rivali. Di certo, c’è che la finale dei playoff del girone F di Seconda Categoria 202223, pronta a prendere il via alle 16 di domani allo Strulli di Monsummano, promette scintille. Da un lato ci sono i giallorossi di coach Ermini, che da neopromossi hanno chiuso il campionato in seconda posizione a sette punti di distanza dalla corazzata Prato Sc. Dall’altro ci sono gli uomini di mister Marchiseppe, che dopo il quarto posto nella "regular season" hanno eliminato i "cugini" del San Niccolò nella semifinale. Perfetto equilibrio anche per quanto concerne gli ultimi precedenti in campionato: il Pistoia Nord ha vinto 1-0 al ritorno, dopo la sconfitta dell’1-2 dell’andata. Due squadre competitive e in salute, quindi. Solo una però potrà continuare ad inseguire il sogno-promozione.