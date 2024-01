Il Casalguidi non può nulla. Vince la capolista Viareggio

Il fine settimana è alle porte, con le squadre di Pistoia e provincia già chiamate a prepararsi a dare il massimo. E per alcune di loro si preannuncia un vero e proprio "tour de force", considerando che già due giorni fa erano scese in campo per recuperare le partite rinviate di recente a causa del maltempo. Iniziando ad esempio dalla Promozione, dove mercoledì scorso il Casalguidi ha recuperato il match di campionato contro la corazzata Viareggio. Un incontro combattuto quello andato in scena a Monsummano e valido per il recupero della diciassettesima giornata, che alla fine ha visto i viareggini prevalere per 1-0 grazie ad una rete di Fazzini. Poco male, ad ogni modo: gli uomini di coach Marco Benesperi restano infatti ottavi in classifica nel girone A (a pari merito con il Viaccia) a quota 23 punti. Ed avranno oltretutto la possibilità di riscattarsi a breve, contro il Pietrasanta (peraltro già battuto in trasferta per 2-1, in occasione del match d’andata).

Novità anche in Seconda Categoria, visto che si è giocato: nel girone E, il San Niccolò aveva la possibilità di issarsi al terzo posto in classifica, perlomeno in via temporanea. Gli aglianesi non sono tuttavia riusciti ad andare oltre un pareggio senza reti sul terreno di gioco del Prato Nord, per un punto che non è comunque da buttare. Si rigiocherà invece più avanti Cintolese – Montemurlo Jolly, visto che i montemurlesi erano impegnati in coppa. Per un impegno che riguardava la Virtus Montale, ormai eliminata dalla competizione: il Montemurlo si è infatti imposto per 1-0 sul sodalizio montalesi, prevalendo al triplice fischio di un confronto comunque equilibrato. La formazione di mister Nencini si concentrerà adesso esclusivamente sul campionato, con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff.

Giovanni Fiorentino