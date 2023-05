Il capitano traina. Varnado fa il suo, in ritardo

SACCAGGI 7: in una partita complicata lui riesce comunque a trovare il bandolo della matassa (5 assist) e, cosa fondamentale, ad incidere quando conta.

COPELAND 5: dopo una gara da dimenticare era quasi riuscito a riprendersi nel finale. Quasi, appunto, peccato che poi sia tornato a commettere errori grossi come una casa.

WHEATLE 6,5: chiude con una doppia-doppia (11 punti e 10 rimbalzi)e come sempre è l’ultimo ad arrendersi, peccato per le percentuali al tiro soprattutto dalla lunga distanza (16) che non son eccelse.

VARNADO 7,5: si sveglia nel terzo periodo e lo fa alla sua maniera ovvero diventando un fattore. Semina il panico nella difesa di Piacenza diventa come al solito devastante e decisivo, se solo lo avesse fatto prima...

DEL CHIARO 5: parte di nuovo in quintetto e almeno in attacco non inizia male solo che in difesa le cose non vanno di pari passo. E’ ancora lontano dalla migliore condizione.

DELLA ROSA 7: come al solito il capitano quando conta si esalta e prima regala il pareggio a Pistoia con una tripla sulla sirena poi suona la carica nel terzo quarto quando arriva la rimonta il tutto condito da 10 punti.

MAGRO 5: serata non positiva per lui, in attacco non incide e in difesa pure e dire che Piacenza non aveva giocatori da apporgli.

BENETTI 5: i lunghi avrebbero dovuto fare la differenza e invece non è andata così. Fa fatica, tanta, sia sotto i tabelloni che in attacco.

POLLONE 5: poco, troppo poco per poter essere utile alla squadra. Quando si arriva ai play off è necessario alzare l’asticella perché non può bastare solo la buona volontà.

BRIENZA 6,5: il primo tempo non è da Pistoia e lui è il primo a rendersene conto, aveva chiesto niente regali ma i suoi all’inizio non lo hanno ascoltato, poi dà la sveglia e la squadra inizia a giocare ma su certi errori, vedi palle perse e tiri sbagliati, non può farci niente neppure con una delle sue solite magie.

M.I.