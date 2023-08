Il campione Carasia con Magagnotti alla Coppa Diddi

La presenza in Toscana nel pomeriggio di Ferragosto al Trofeo Pellegrini di Altopascio, dove tra l’altro hanno dominato la gara, ha permesso di ufficializzare la presenza del campione italiano allievi Augusto Edoardo Caresia e della stella Alessio Magagnotti alla 75esima Coppa Dino Diddi, la classica della categoria in programma il 3 settembre ad Agliana. I contatti tra gli organizzatori e la società Forti e Veloci di Trento erano già fitti, ora la conferma della trasferta pistoiese dei due giovani straordinari protagonisti della stagione 2023 con il titolo italiano vinto da Caresia e le 13 vittorie e 8 secondi posti del compagno di squadra Magagnotti. Lo schieramento alla Coppa Dino Diddi 2023 sarà come al solito di eccellenza ed il lavoro organizzativo procede spedito, per regalare a tanti appassionati di ciclismo un’altra memorabile giornata di ciclismo giovanile con tutti i migliori allievi nazionale e la presenza anche di una nutrita presenza straniera.

Antonio Mannori