Il Bottegone riconferma i big in attesa dei giovani Per la squadra Junior, resta coach Gianni Biselli

Continua, serrata, la costruzione delle due squadre del Bottegone Basket. Il Bottegone Basket 2001 ha confermato l’ala Niccolò Milani, pronto ad affrontare la sua quarta stagione con la maglia giallonera: giocherà nella serie C 202324. Ventiquattro anni, Milani va ad aggiungersi a capitan Banchelli, Marco Magnini, Gianluca Cukaj e Gioele De Leonardo, anch’essi riconfermati. "Si tratta di un giocatore che, almeno in serie D, era in grado di coprire tre ruoli dall’ala piccola al centro – asserisce Maurizio Milani, coach della Valentina’s Camicette –. Saliremo di livello, ma in due posizioni potrà agire sicuramente. È un elemento tattico importantissimo e, sapendo che sono in arrivo alcuni giovani del Pistoia Basket, sarà il tramite giusto e fondamentale per inserirli al meglio nel gruppo, visto che li conosce tutti da vicino".

Il Bottegone Basket Junior, la formazione di Prima Divisione, invece, ha confermato coach Gianni Biselli. A un anno esatto dal suo ritorno, Biselli ripartirà con rinnovato slancio per plasmare ancora di più il gruppo a disposizione. Una novità nello staff tecnico, comunque, ci sarà: in panchina, infatti, sarà affiancato, come assistente, da Alessio Caramelli. Dopo un anno di inattività, infine, tornerà a vestire i colori gialloneri Riccardo Panconi, classe 1979. Panconi si butta di nuovo nella mischia dopo l’ultima avventura con la Lella Pistoia nella stagione 202122.

Gianluca Barni