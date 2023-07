Il Blu Volley Quarrata guarda al futuro: ecco Bogani per il settore giovanile

Un Blu Volley Quarrata competitivo con la prima squadra di serie C e pure il settore giovanile. Proprio per il vivaio, la dirigenza mobiliera ha ingaggiato una figura altamente qualificata. Si tratta di Riccardo Bogani, che rivestirà il ruolo di allenatore di Under 16 e Under 18 Blu. Bogani ha allenato a Montemurlo e a Viaccia. Ex giocatore indoor nei ruoli di centrale e opposto, continua nel beach volley 2x2 e 4x4. "Sono felice ed entusiasta di unirmi a un progetto così stimolante: non vedo l’ora di iniziare la stagione", ha commentato con soddisfazione il tecnico. La società quarratina non modera le proprie ambizioni: mancato l’obiettivo-promozione nella passata stagione, intende continuare a lottare per tornare in cadetteria minore, serie più consona ai propri trascorsi.

Per questo ha confermato gran parte del parco-atlete, rimpiazzando tre elementi con un paio pedine di qualità. I volti nuovi del gruppo saranno quelli di Alessia Rosellini, libero classe ‘91, giocatrice di esperienza e notevoli doti che non ha bisogno di presentazioni. Farà coppia con lei, la talentuosa Martina Chechi, classe 2005, autrice di un’eccellente stagione tra Under 18 e Serie C a Montelupo Fiorentino. Hanno lasciato Quarrata Chiara Checchi, con destinazione Le Signe, Alessandra Leggieri (fine attività) e il libero Asia Ermini, accasatasi al Calenzano in serie B2.

G.B.