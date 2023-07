Il bilancio. Meeting città di Pistoia Un successo al debutto

C’era grande attesa in casa PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca per il notevole impegno organizzativo che doveva essere messo in atto per il primo "Meeting Città di Pistoia" riservato alla categoria Allievi e che ha rappresentato il ritorno della grande atletica leggera in città sfruttando le ottime qualità della nuova pista del Campo Scuola. Un Meeting open riservato alle rappresentative regionali, arrivato una settimana dopo i Campionati Italiani di categoria e, quindi, gli atleti presenti si sono presentati tutti al massimo della forma.

La vittoria finale ha sorriso alla Toscana con 122 punti che ha battuto sul filo di lana il Veneto (116) e poco più indietro l’Emilia Romagna (111). Complessivamente sono state ventuno le gare che si sono disputate fra Allieve ed Allievi con alcune performance davvero di ottima qualità. Fra queste il successo di Nicholas Gavagni (ToscanaAtl. Arezzo) nel salto in lungo con un ragguardevole 7.45m che ha

superato Aldo Rocchi (7.43) che gareggiava in individuale: Gavagni, poi, è stato protagonista e vincitore anche nella staffetta svedese (frazioni da 100, 200, 300 e 400 metri). Vittoria veneta nei 100m donne con Giulia Signorini (12”05), così come altrettanto bene Leonardo Trevisan (EmiliaCus Parma) negli 800m

con 1’57”18. Nel salto in alto maschile, c’è Sasha Cheffey (LiguriaAtl.Spezia) ad esultare (salta 2 metri) che coglie la stessa misura di Alberto Basso (VenetoTrevisatletica) ma vince per un errore in meno. Nei lanci, Mattia Pasquetti (UmbriaAtl.Città di Castello) si impone nel peso con la misura di 15,40m davanti a Pietro Sarti (Toscana) con 15,10. Successo toscano nel martello con Lorenzo Ceccanti (Unicusano Livorno) con 58,42m. Grandi complimenti da parte di tutti i partecipanti, così come della Fidal regionale, al comitato organizzatore della PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca che, da mesi, ha curato ogni minimo dettaglio assieme agli storici sponsor ed i partner di questa manifestazione per una giornata che rappresenta una grande ripartenza dell’atletica leggera nella nostra città.