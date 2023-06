I protagonisti silenziosi "E’ la vittoria del cuore"

Massimo Capecchi quando è diventato presidente del Pistoia Basket sapeva di raccogliere un’eredità importante e pesante, perché essere il numero uno biancorosso dopo Roberto Maltinti non era facile per nessuno ed era veramente una grande responsabilità. Capecchi è sempre stato legato alle sorti del basket pistoiese, tifoso e appassionato esattamente come Maltinti solo con un modo di esternare le sue emozioni in modo totalmente diverso, meno focoso, meno viscerale ma non per questo meno sentito. Capecchi ha raccolto il passaggio del testimone in un momento difficile, delicato, a partire dalla decisione di auto retrocedere la squadra arrivando a dover attraversare una pandemia che ha scosso tutto il mondo. Sulle sue spalle, un peso che si fa fatica anche solo a immaginare. Risollevare le sorti di Pistoia non era facile eppure dopo tre anni è arrivata di nuovo la promozione nella massima serie. "E’ una sensazione bellissima tornare in serie A dopo dieci anni – ha detto Massimo Capecchi a fine gara 4 – Un traguardo inaspettato almeno all’inizio e il ringraziamento va allo staff e ai ragazzi che sono riusciti a scalare una montagna dopo l’altra fino ad arrivare in cima a quella più alta. Hanno lavorato insieme formando un gruppo bello da vedere sia in campo che fuori. La squadra ha scalato la sua montagna – ha commentato in chiusura – adesso tocca a noi società scalare il nostro Everest".

Una promozione, quella conquistata da Pistoia, che ha un grandissimo significato che segna una sorta di riscatto di una squadra che ha dovuto attraversare mille vicissitudini lottando contro tutto e tutti, un gruppo che non ha mai mollato che ci ha sempre creduto anche quando in molti non ci avrebbero scommesso un centesimo. Una squadra allestita con perfezione dal direttore sportivo Marco Sambugaro che ha saputo trovare gli uomini giusti oltre che i giocatori adatti per formare una grande squadra. "Una promozione clamorosa e inaspettata – ha affermato Sambugaro – il coach e la squadra si sono superati. E’ stata la vittoria del cuore, dell’entusiasmo, di un gruppo unito dentro e fuori dal campo e anche della qualità perché non è vero che siamo una squadra operaia, qui ci sono giocatori che hanno talento e qualità. Una vittoria da dedicare a tutta Pistoia e ai nostri tifosi – ha concluso – che ci hanno sempre seguito in casa e fuori e sono stati eccezionali". E, lasciatecelo dire, una vittoria di Marco Sambugaro un direttore sportivo come ce ne sono pochi, anzi diciamo pure che ha dimostrato di essere il migliore e per questo la società dovrà tenerselo stretto.

Maurizio Innocenti