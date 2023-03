I "cervelli" steccano, Varnado non al top

Saccaggi 5: Sacca non festeggia nel migliore dei modi le sue 200 presenze con la maglia biancorossa. La sua non è stata una partita sufficiente.

Copeland 5,5: entra ed esce dalla partita, anzi, a dire il vero sono più le volte che è fuori dal match di quelle in cui ci sta dentro con la testa e le gambe.

Wheatle 6: si salva nel finale dopo aver giocato una prima parte di gara decisamente non ai suoi livelli. Pistoia, però, ha bisogno della sua versione migliore.

Varnado 5: non è al meglio e si vede, il problema all’adduttore si fa sentire e nel saltare per andare a schiacciare, sbagliando, si riacutizza. Speriamo di poterlo recuperare per l’inizio della fase ad orologio.

Magro 6: all’inizio tiene viva Pistoia in attacco mantenendola attaccata a Cento, poi fa tante piccole cose più o meno preziose.

Della Rosa 5: il capitano non gioca con la solita garra che lo contraddistingue, anzi, è decisamente compassato. Peccato perché ci sarebbe stato tanto bisogno della sua energia.

Benetti 6: fa ciò che gli viene chiesto, ovvero un gioco che possa essere utile per la squadra. Bello il tap in in schiacciata e l’energia che mette su ogni pallone. Male quei tiri non presi a fine terzo periodo.

Pollone 5: è un po’ in calo rispetto all’inizio della stagione, la sua proverbiale foga difensiva sta venendo meno e di questo la squadra ne risente.

Brienza 6: una sufficienza di stima anche perché in tante situazioni di gioco ha poche responsabilità, vedi errori banali in entrata a canestro, passaggi sbagliati o scarsa lucidità nelle scelte per non parlare delle percentuali al tiro molti dei quali presi in tutta libertà. La squadra incappa nella prima sconfitta interna stagionale in una partita importante per partire una posizione migliore nella seconda fase, adesso tocca a lui resettare tutto e ripartire come se niente fosse successo.

M.I.