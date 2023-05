Hockey Pistoia festeggia già per la salvezza In campo con morale alto e determinazione

Un match che alla vigilia si annunciava decisamente complicato e soprattutto delicato. In primis a causa dei disordini avvenuti dopo la gara d’andata nel capoluogo pisano, che sono costati a coach Treno tre giornate di squalifica (nonostante il referto del pronto soccorso che parlava di un trauma cranico a causa dell’aggressione). Stavolta però, tutto è andato per il meglio.

E l’Hockey Club Pistoia può festeggiare la salvezza con un turno d’anticipo. Merito del successo colto ieri in casa contro il Cus Pisa, nel match valido per la penultima giornata della Serie A1 202223 di hockey su prato. Gli arancioni si sono imposti 3-1 a coronamento di una prestazione di livello: dopo il vantaggio di Vittori, gli ospiti erano riusciti a reagire trovando il pareggio. Ma la rete subìta non ha fiaccato il morale degli uomini di mister Filippo Treno: Botsio ha infatti firmato il nuovo sorpasso, mentre un’altra rete di Vittori ha consentito al gruppo di andare definitivamente in fuga. Una vittoria, la seconda stagionale, che permette all’HC Pistoia di consolidare il quinto posto nel girone B del torneo con 6 punti, salvandosi e condannando alla retrocessione l’HT Sardegna.

E visto che nell’ultima giornata della kermesse (in programma il prossimo sabato) il sodalizio pistoiese affronterà proprio i sardi, nel mirino c’è il quarto posto attualmente occupato dai pisani, a quota 7. Per chiudere in bellezza la stagione.

G.F.