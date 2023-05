Hockey Pistoia affamata di punti Occhi puntati sul ritorno con Pisa

All’andata finì in parità: un 1-1 che non avrebbe lasciato il segno per giorni, se non fosse stato per i fatti del dopo-gara. E per quanto entrambe le compagini stiano mantenendo un profilo basso per stemperare la tensione, è difficile pensare che Hockey Club Pistoia – Cus Pisa si presenti come una partita normale. Il match valido per la penultima giornata della Serie A1 202223 di hockey su prato prenderà il via alle 16 odierne al Bruschi e metterà in palio punti pesanti per la salvezza. E coinciderà con il ritorno di coach Filippo Treno davanti al pubblico di casa, dopo esser tornato in panchina nello scorso turno nella trasferta di Roma: il tecnico si era visto comminare tre giornate di squalifica proprio a seguito di quanto accaduto nel capoluogo pisano lo scorso mese. Treno aveva lamentato un’aggressione da parte del medico sociale e di altri tesserati del sodalizio locale, a coronamento di un diverbio particolarmente acceso. Il referto del pronto soccorso, che parlava di un trauma cranico con diagnosi di sette giorni, bastò però a convincere il giudice sportivo, che decise salomonicamente di squalificare sia Treno che il dottore nerazzurro. Un imprevisto che non ha tuttavia avuto gravi ripercussioni sul rendimento della squadra, perlomeno: fatta eccezione per le due sconfitte rimediate nella capitale contro le formazioni più forti del lotto, Vittori e soci hanno battuto l’HT Sardegna e pareggiato con il Cus Cagliari. Risultati che hanno portato in dote il quinto posto nel girone B con 3 punti: un piazzamento che ad oggi garantirebbe all’HC Pistoia la permanenza in categoria, a patto di non perdere contro i sardi il prossimo 20 maggio. E presentarsi all’appuntamento decisivo con un successo ai danni dei pisani darebbe certamente una spinta in più, sul piano del morale.

G.F.