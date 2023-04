Hockey Club Pistoia, primo hurrà Vittoria corsara in terra sarda

La brutta notizia è che la squadra dovrà fare a meno del proprio allenatore per altri due turni. Quella positiva è che la squalifica comminata a coach Filippo Treno a seguito di quanto avvenuto a Pisa sembra aver risvegliato l’orgoglio dei giocatori. E la "rabbia agonistica" si è riversata in campo, consentendo all’Hockey Club Pistoia di ottenere la prima vittoria stagionale. Gli arancioni hanno espugnato il campo dell’HT Sardegna, valido per la quinta giornata della Serie A1 202223 di hockey su prato. Un 5-3 griffato dalla tripletta di Vittori e dalla doppietta di Botsio, a coronare nel migliore dei modi una prestazione collettiva di tutto rispetto. E che rappresenta un chiaro segnale lanciato alle concorrenti diretti: l’HC Pistoia ha intanto neutralizzato la penalizzazione rimediata il mese scorso, salendo a quota 2 punti nella classifica del girone B ed abbandonando l’ultima posizione. Serviva una risposta concreta da parte del gruppo insomma, ed è arrivata: adesso l’obiettivo resta quello di trovare continuità, ripartendo dalla sfida casalinga di sabato prossimo contro il Cus Cagliari. Senza dimenticare il ricorso del club contro la decisione presa dal giudice sportivo nei confronti di Treno: a breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi, sotto questo profilo.

Giovanni Fiorentino