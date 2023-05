Hockey Club Pistoia Chiusura col sorriso

La salvezza è arrivata con un turno d’anticipo, al termine del 3-1 casalingo imposto al Cus Pisa. E l’obiettivo, oltre a quello di onorare il campionato, diventa adesso quello di scavalcare in classifica proprio i pisani, i quali hanno adesso un solo punto di vantaggio. Con questo stato d’animo l’Hockey Club Pistoia ospiterà l’HT Sardegna fanalino di coda del raggruppamento, per il match conclusivo della "regular season" che prenderà il via alle 15 odierne. Gli uomini di coach Filippo Treno, già vittoriosi all’andata, occupano attualmente la quinta posizione del girone B di Serie A1. Il Pisa se la vedrà invece contro un Cus Cagliari certo del terzo posto.