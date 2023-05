Hockey Club Pistoia Brucia il ko a Roma Ora c’è il Cus Pisa

Una sconfitta maturata nella tana della seconda forza del campionato. Si è concretizzato con una battuta d’arresto il ritorno in panchina di coach Filippo Treno, per l’Hockey Club Pistoia. Anche se l’1-5 rimediato nella capitale per mano della Roma rientra nell’ordine delle cose: i capitolini stanno battagliando con i "cugini" della Lazio per la vetta del girone B della Serie A1 202223 di hockey sul prato e alla fine hanno fatto valere la propria qualità tecnica superiore. Di buono c’è che il sodalizio arancione ha comunque mantenuto la quinta posizione nel raggruppamento, con 3 punti, tenendosi alle spalle l’HT Sardegna. L’attenzione va però già alla gara casalinga di sabato prossimo, perché non sarà come le altre: gli uomini di Treno riceveranno la visita del Cus Pisa. Sarà una sfida delicata, augurandosi che i disordini (anche violenti) fra le due squadre avvenuti all’andata al termine dell’incontro siano ormai definitivamente alle spalle.