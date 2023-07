Hc Pistoia, futuro senza Treno in prima squadra: sarà giovanile o anno sabbatico

Il confronto decisivo fra il mister e la dirigenza dovrebbe svolgersi entro i primi giorni della prossima settimana, per fare il punto sul da farsi. Salvo sorprese però, Filippo Treno non sarà più l’allenatore della prima squadra dell’Hockey Club Pistoia. Già nelle scorse settimane, il tecnico aveva infatti anticipato l’intenzione di fare un passo indietro, sotto questo profilo specifico. Per un proposito che ha ribadito proprio qualche giorno fa, asserendo di non prendere (al momento) in considerazione la possibilità di allenare i "senior" anche per la prossima annata. Ciò non implica tuttavia un addio automatico al club, anzi: Treno potrebbe comunque restare con un ruolo diverso, occupandosi del settore giovanile.

In alternativa, non è nemmeno da escludere a priori la pista che porta ad un anno sabbatico. Quel che è certo è che, vada come vada, senza la guida di Treno la prima squadra perderà un vero e proprio valore aggiunto. A prescindere da quello che riserverà il domani, l’HC Pistoia è comunque reduce da un’annata agonistica che non può certo essere etichettata come negativa: la salvezza è arrivata in netto anticipo, chiudendo il girone B della Serie A1 202223 di hockey su prato al quinto posto con 10 punti. E senza la partenza ad handicap, il gruppo avrebbe forse messo nel mirino anche la terza posizione finale.

Giovanni Fiorentino