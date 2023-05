Hc Pistoia al tappeto contro la Lazio (5-1) E adesso c’è la Roma

E’ arrivato uno stop esterno contro la Lazio prima della classe, nella seconda giornata del girone di ritorno. Ma la squalifica è se non altro stata scontata e il tecnico Filippo Treno potrà tornare finalmente in panchina. Per questo motivo l’Hockey Club Pistoia può mettersi alle spalle il 5-1 incassato senza troppi patemi, dopo aver comunque mantenuto la penultima posizione del girone B della Serie A1 202223 di hockey su prato. La rete di Vittori è servita praticamente per le statistiche: i biancocelesti partivano comunque con i favori del pronostico e hanno alla fine confermato le aspettative, nonostante la prestazione a tratti positiva degli arancioni. Treno tornerà quindi ad un mese di distanza dai fatti di Pisa e lo farà con un nuovo impegno in trasferta, sempre nella capitale: sabato il gruppo si troverà di fronte la Roma seconda forza del raggruppamento. Un’altra partita ai limiti del proibitivo (perlomeno sulla carta) ma ci sono comunque gli estremi per ben figurare.