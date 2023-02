"Ha pesato il brutto inizio"

Premessa doverosa. Chiusi ha giocato una grande partita, ha trovato la chiave giusta per mettere un difficoltà Pistoia e la vittoria è netta e meritata. Detto questo la Giorgio Tesi è incappata in una serata storta, capita, dove ha sbagliato l’approccio alla partita e non è riuscita ad entrare, se non a tratti, mentalmente dentro la gara. "Innanzitutto bisogna fare grandi complimenti a Chiusi – dice coach Nicola Brienza – che ha fatto una partita di grandissima energia. Non sono né deluso né arrabbiato, abbiamo approcciato male la partita nei primi minuti. E’ chiaro che una partita non si perde nei primi 5 minuti, ma si dà un segnale alla gara stessa, Chiusi in quei 5-6 minuti ha capito che poteva vincere ed ha costruito lì la sua partita. Noi siamo entranti in campo troppo molli e quando abbiamo provato a cambiare l’inerzia non ce l’abbiamo fatta". Una difesa, quella di Chiusi, che ha messo in difficoltà i biancorossi che si sono visti in qualche modo sopraffatti dalla fisicità e aggressività degli avversari. "Loro hanno giocato mettendo grande energia – prosegue il tecnico biancorosso – e ci hanno messo in difficoltà. Qualche palla persa inizialmente ha creato il primo break e su quello loro hanno continuato a costruire la loro partita. Ripeto faccio i complimenti a loro, per noi è una lezione che prendiamo ed è giusto prenderla e proveremo a migliorare". Dalle sconfitte, così come dalle vittorie, si traggono sempre delle indicazioni che servono poi a migliorare ed a non commettere gli stessi errori. A dire il vero da questa sconfitta è difficile trovare delle indicazioni utili sulle quali lavorare almeno a livello tattico. Pistoia ha avuto un passaggio a vuoto a livello di attenzione mentale che può capitare nell’arco di una stagione. "Dalla partita di oggi – afferma Brienza – è utile solo ricordarsi in futuro dell’approccio che ha avuto Chiusi alla partita e quindi essere pronti e sapere che tutte le squadre avranno questo modo di avvicinare la partita per cui se iniziamo la gara in modo soft soprattutto in trasferta la indirizzi in un modo e poi non è sempre così automatico cambiarla. In due anni è successo raramente per cui è un episodio che spero non capiti più".

"Prima di tutto vogliamo dedicare la vittoria a Marco Fè, chiusino molto attivo nella comunità scomparso oggi - le parole di coach Bassi nell’immediato post partita – . Abbiamo giocato una partita di straordinaria intensità e di buona qualità, dimostrando un grande carattere".

Maurizio Innocenti