Gtg vogliosa di chiudere la pratica "Ma occorre restare concentrati"

L’obiettivo della Giorgio Tesi Group Pistoia è quello di provare a chiudere la serie in gara tre. Banale e scontato verrebbe da dire, dal momento che i biancorossi sono in vantaggio per 2-0 e che è ovvio che si provi a chiudere prima possibile il discorso. Ma In realtà non è tutto così semplice come si potrebbe pensare, perché la voglia di provare a chiudere quanto prima la pratica è dettata anche dal fatto che Piacenza si è dimostrata una squadra ostica da affrontare, una squadra che ha talento soprattutto negli esterni che se entrano in striscia, dunque in fiducia, possono diventare un fattore. Tradotto, sarebbe opportuno continuare a non dar fiato alle bocche di fuoco degli avversari, pena il rischio di scottarsi. Anche perché vincere fuori casa non è mai facile e non solo, magari l’Assigeco spinta dal proprio pubblico potrebbe trovare quel qualcosa in più che è mancato in queste prime due gare. Insomma, volerla chiudere subito vuol dire evitare di correre rischi nel trascinare una serie che potrebbe riservare delle sorprese.

Dunque la Giorgio Tesi Group che domani sera sarà di scena a Piacenza (ore 20.30) ha ben chiaro cosa provare a fare. E la Pistoia vista in gara due, soprattutto nella seconda parte di gara, ha tutte le carte in regola per provarci. "Sicuramente l’approccio nella seconda parte della gara – dice l’ala biancorossa Gabriele Benetti – è stato di tanta energia, voglia e di avere una reazione diversa rispetto a quella mostrata in gara uno. Poi il coach è stato bravo a dare spazio a tutti nei vari momenti di gara trovando le soluzioni migliori". Soluzioni che sono arrivate dal reparto lunghi che fino ad ora ha rappresentato certamente un fattore in questa serie contro Piacenza e si è visto in queste due prime partite anche perché gli avversari sotto canestro hanno molte difficoltà. "Siamo quattro lunghi diversi – prosegue Benetti - e possiamo mischiarci ogni volta, contro di loro non è facile perché non hanno un vero e proprio centro però siamo riusciti a cavalcare Daniele sia sabato che lunedì nei momenti decisivi dove loro soffrivano di più".

Domani sera la Giorgio Tesi Group, come detto, proverà a fare di tutto per tornare a casa con una vittoria che rappresenterebbe il lasciapassare per il secondo turno ma per riuscirci ci vorrà una squadra concentrata e sul pezzo fino dalla palla a due perché regalare un tempo agli avversari non è consigliabile. "Dobbiamo essere concentrati sfruttando al meglio questi due giorni – conclude Benetti – lavorare su ciò che non è andato bene e chiudere in gara tre perché vorrebbe dire avere più tempo per preparare il secondo turno".

Maurizio Innocenti