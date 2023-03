Gtg, una vittoria sudata Testa alla sfida con Cantù

E’ stata un’ultima giornata di campionato decisamente movimentata per la Giorgio Tesi Group. La sfida contro Rimini si è rivelata più complicata del previsto tanto che i biancorossi dopo un inizio decisamente sotto tono si sono trovati a dover rimontare gli avversari compiendo uno sforzo notevole per ribaltare il match. Un approccio alla partita che non è piaciuto per nulla al tecnico Nicola Brienza che si è arrabbiato non poco con i suoi. Nella ripresa la squadra ha cambiato volto segno che la strigliata di Brienza ha colto nel segno e la gara ha preso tutta un’altra piega. In mezzo non sono mancati i colpi di scena con le espulsioni del diesse Marco Sambugaro prima e del coach Nicola Brienza dopo (nelle foto). E il giudice sportivo non ci è andato leggero con il diesse biancorosso infliggendogli una inibizione di 7 giorni, fino al 2 aprile, per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri a seguito dell’espulsione per plateali proteste. Pistoia, tra l’altro, è alle prese con l’infortunio a Jordon Varnado che ha accusato un risentimento all’adduttore tanto da non essere impiegato nella gara contro Rimini per precauzione. La speranza è che il problema possa essere risolvibile in breve tempo visto che domenica inizia la fase ad orologio.

Il programma delle prime due giornate vede domenica 2 aprile le sfide tra Unieuro Forlì-Vanoli Basket Cremona; Giorgio Tesi Group Pistoia-Acqua S.Bernardo Cantù; Tramec Cento-Gruppo Mascio Treviglio. La seconda giornata (domenica 9 aprile) le gare tra Gruppo Mascio Treviglio-Unieuro Forlì; Acqua S.Bernardo Cantù-Tramec Cento; Vanoli Basket Cremona-Giorgio Tesi Group Pistoia. La classifica del girone giallo vede Forlì e Treviglio con 6 punti, Cento e Cantù con 4 punti e Pistoia e Cremona con 2 punti. Intanto per la prima partita tra Pistoia e Cantù in programma domenica al PalaCarrara la società comunica che ci sarà la "Giornata Biancorossa" ovvero la gara non sarà compresa nell’abbonamento. Questi sono i prezzi per chi ha l’abbonamento e vuole acquistare il biglietto per la prima partita della seconda fase della Giorgio Tesi Group: Curve (10 euro intero e 8 euro ridotto), Gradinata non Numerata (15 euro intero – 11 euro ridotto), Gradinata Numerata (25 euro intero – 12 euro ridotto), Tribuna non Numerata (16 euro intero – 12 euro ridotto), Tribuna Numerata (30 euro intero – 16 euro ridotto), Tribuna Centrale (40 euro). Invariati i costi dei tagliandi per l’acquisto libero.

Maurizio Innocenti