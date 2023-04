Gtg serve grinta: l’obiettivo è il quinto posto

Una vittoria, quella conquistata contro Cantù, che dà morale ma che potrebbe anche aiutare la classifica finale. Andiamo per ordine. Al momento la Giorgio Tesi si trova al sesto posto in classifica con 4 punti, gli stessi di Cento che però è avanti negli scontri diretti (2-0) che si porta dietro dalla prima fase del campionato. Ad oggi Pistoia nei play off sarebbe inserita nel girone Argento e al primo turno incontrerebbe la Fortitudo Bologna che attualmente è undicesima avendo il fattore campo a favore. Al momento si tratta di una ipotesi visto che domenica si affronteranno proprio Bologna e Piacenza che è in vantaggio negli scontri diretti (1-0) per cui in caso di vittoria passerebbe avanti in classifica alla Fortitudo ed a quel punto sarebbe lei l’avversaria dei biancorossi al primo turno dei play off con Bologna che scivolerebbe al dodicesimo posto. Un girone Argento che, sempre ad oggi, sarebbe composto oltre che da Pistoia, da Treviglio, Fortitudo Bologna, Udine, Torino e Cremona. Dire che si tratta di un girone di ferro è dire poco dal momento che tutte le squadre più forti sono racchiuse in questo raggruppamento.

Nel caso in cui Pistoia dovesse passare il primo turno di play off in semifinale incontrerebbe Cremona. Dicevamo che la vittoria contro Cantù potrebbe aiutare la classifica dei biancorossi nel senso che Pistoia può ancora provare ad agguantare il quinto posto e per farlo deve necessariamente arrivare sopra Cento perché in caso di arrivo alla pari come abbiamo detto i biancorossi sarebbero dietro. Per arrivare davanti a Cento, la Giorgio Tesi deve sfruttare le due partite che rimangono alla fine del girone quella di domenica contro Cremona in casa e la successiva con Treviglio fuori. A Pistoia basterebbe una vittoria nel caso di doppia sconfitta di Cento altrimenti se Cento dovesse vincere una delle due sfide contro Cantù e Cremona, i biancorossi dovrebbero fare bottino pieno. Riuscire a raggiungere il quinto posto in classifica per Pistoia sarebbe senza alcun dubbio un vantaggio non di poco conto: si troverebbe in un girone, quello Oro, in cui le uniche due big sarebbero Forlì e Cantù. Questo non significa che la Giorgio Tesi avrebbe vita facile ma senza dubbio si tratta di un girone meno proibitivo rispetto all’altro. La società, intanto, in occasione della gara di domenica contro Cremona (PalaCarrara ore 17) ha deciso di mettere il biglietto gratuito per tutti gli under 10 mentre gli under 18 pagheranno solo 5 euro.

Maurizio Innocenti