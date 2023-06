Gtg Pistoia, la battaglia punto per punto Poi la volata che regala il sogno... Finale

CANTÙ

67

PISTOIA

75

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: Logan 10, Bucarelli 6, Nikolic 10, Da Ros 8, Hunt 6, Baldi Rossi 9, Severini, Stefanelli 18, Morgillo n.e. Borsani n.e. Berdini n.e. All. Sacchetti.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Wheatle 15, Copeland 13, Pollone, Varnado 20, Magro 11, Della Rosa 12, Del Chiaro 2, Benetti 2, Saccaggi, Allinei n.e. Farinon n.e. All. Brienza.

Parziali: 15-14; 39-29; 57-55.

Arbitri: Bartoli, Nuara, Costa.

Note: tiri da due Cantù 2145, Pistoia 1441. Tiri da tre Cantù 523, Pistoia 1223. Tiri liberi Cantù 1015, Pistoia 1115.

È finale. Pistoia batte Cantù in gara 5 e va a giocarsi la promozione contro Torino. I biancorossi sono stati semplicemente fantastici, hanno sofferto, sono andati sotto, hanno reagito e alla fine sono saliti in paradiso. Tensione tanta, lucidità un po’ meno. Pistoia a dire la verità parte bene, difende in maniera aggressiva concedendo pochissimo agli avversari e in attacco punisce a dovere. Nel secondo periodo, invece, i biancorossi si smarriscono in fase difensiva lasciando canestri facili agli avversari che non ci pensano due volte ad approfittarne. A dare la prima spallata al match è David Logan, tanto per cambiare, con una tripla dà il là al vantaggio di Cantù (24-20). Da lì in avanti è la squadra di Sacchetti a prendere in mano la partita andando a più 11 a poco più di 3 minuti dalla fine (33-24). I biancorossi sono in difficoltà, tante palle perse, errori al tiro e scarsa circolazione di palla in attacco, il risultato è un più 10 (39-29) con cui si chiude il primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi Pistoia torna a giocare da... Pistoia. Difesa che alza il livello dell’intensità e attacco con le idee più chiare. La Giorgio Tesi torna a sfruttare il gioco sotto canestro evitando di farsi ingolosire dal tiro dalla lunga distanza come aveva fatto nel secondo periodo. Pistoia come una lumachina piano, piano ricuce lo strappo e arriva a chiudere il periodo sotto di 2 punti (57-55) riaprendo il match. L’ultimo quarto inizia con Cantù che prova a dare l’ennesima spallata ma ci pensa capitan Della Rosa a raffreddare gli animi portando i biancorossi a meno 2 con un tripla fondamentale (60-58 dopo 3 minuti). Partita ancora in bilico, ma la Giorgio Tesi perde Copeland che commette il suo quarto fallo e poi prende un tecnico per proteste. E’ un momento topico del match e ancora una volta ci pensa il capitano a guidare i suoi con due triple mortifere consente a Pistoia prima di impattare la partita e poi di passare in vantaggio (63-66). E’ il sorpasso decisivo, quello che schianta la resistenza di Cantù che va in apnea, cerca di tenersi a galla ma non ci riesce perché Pistoia è implacabile, chiude dietro e martella la retina in attacco andando a più 10 a poco più di 2 minuti dalla sirena. Cantù è fuori dalla partita non regge la furia biancorossa che si abbatte come un tornado spazzando via tutto e andandosi a prendere la finale.

Maurizio Innocenti