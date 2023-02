Gtg Pistoia, c’è Chiusi. Ma la testa è su Cento

Pistoia ad un passo dal primo obiettivo stagionale. O meglio, a quello che, strada facendo, è diventato un obiettivo, perché ad inizio stagione provare ad arrivare tra le prime tre in classifica non era di certo un traguardo tangibile, ma forse solo sognato. La Giorgio Tesi Group questa meta l’ha avvicinata domenica dopo domenica e adesso a cinque giornate dalla fine della prima fase della stagione è lì, ad un passo. A Pistoia per avere la matematica certezza di entrare nel girone giallo, quello riservato alla prime tre squadre dei due giorni, basta una vittoria nelle ultime cinque giornate. O addirittura, una semplice sconfitta di Udine. Sempre meglio comunque vincere, con una particolare partita nel mirino: per entrare nel girone giallo con una certo tesoretto di punti, infatti, i biancorossi dovranno battere Cento. Nel caso di vittoria contro i diretti rivali, infatti, posto che anche loro riescano a chiudere nei primi tre posti, i biancorossi arriverebbero alla fase ad orologio con 4 punti (due per la vittoria contro Forlì e due per l’eventuale vittoria contro Cento, appunto).

I biancorossi affronteranno poi le prime tre dell’altro girone, ad oggi Cantù, Treviglio e Cremona, con sfide andata e ritorno che determineranno poi il posizionamento nella griglia play-off. Intanto in vista delle ultime due partite casalinghe della regular season, in programma per domenica 19 marzo alle ore 18 contro la Fortitudo Bologna e mercoledì 22 marzo alle ore 20.30 contro la Tramec Cento (dopo il rinvio forzato causa convocazione in nazionale di Wheatle), la società ha deciso di offrire un mini-abbonamento con prezzi vantaggiosi che consentirà l’accesso ad entrambe le partite con un unico tagliando. Questi i prezzi: curva Pistoia e Firenze 25 euro per i due ingressi (U20Over65 22 euro, Under13 11 euro); gradinata non numerata 36 euro (U20O65 26 euro, U13 16 euro); gradinata numerata 55 euro (U20O65 44 euro, U13 20 euro); Ttibuna laterale non numerata 40 euro (U20O65 28 euro, U13 20 euro); tribuna numerata 65 euro (U20O65 55 euro, U13 25 euro); tribuna centrale 80 euro (ridotto 65 euro).

I mini-abbonamenti sono già acquistabili sul sito www.etes.it e anche al bar Corallo. Per incentivare ulteriormente l’iniziativa, la società aprirà la biglietteria in via Fermi nelle seguenti date: sabato 18 febbraio, sabato 25 e sabato 4 marzo sempre dalle 10 alle 12.30. L’iniziativa si concluderà il 6 marzo, dunque è bene affrettarsi. Dopo si potranno acquistare soltanto i biglietti singoli delle rispettive gare.

Maurizio Innocenti