Gtg Pistoia avanti, sull’onda della vittoria "La forza del nostro gruppo fa la differenza"

Nei playoff bisogna sempre guardare avanti, voltarsi indietro non serve e non ha senso. Pistoia ha vinto gara 1, ma stasera si torna di nuovo in campo per un’altra sfida (PalaCarrara ore 20.45) e sarà una nuova partita perché dopo che le squadre si sono "conosciute" gli allenatori apporteranno le modifiche e i cambiamenti del caso per cui è difficile pensare di assistere ad una partita simile a quella di sabato sera. Certo le due squadre non cambieranno completamente pelle né tantomeno stravolgeranno la loro fisionomia, ma degli aggiustamenti ci saranno per forza. Pistoia può portarsi dietro da gara 1 l’ottima difesa, tenere a 61 punti il migliore attacco del campionato è un’ottima base da cui ripartire, ma dovrà necessariamente migliorare le cose in attacco perché nella prima sfida le percentuali al tiro non sono state eccellenti: 624 da tre punti è decisamente pochino. Percentuali a parte è stata la gestione della palla e alcune scelte di gioco che non sono sembrate funzionali e che devono essere migliorate.

Va detto che, trattandosi della prima sfida di finale playoff e che molti giocatori si sono trovati per la prima volta a giocare una partita così importante, la tensione l’ha fatta da padrone visto anche la giovane età dei biancorossi. Pistoia può contare su un altro aspetto per provare a fare suo il match: il gruppo. Durante tutta la stagione l’unità della squadra ha fatto la differenza e in questi play off è stata determinante. Lo è stata nella serie contro Cantù e lo è stata anche in gara 1 contro Torino e la dimostrazione è che la panchina di Pistoia ha prodotto 23 punti contro i 9 di Torino. "La forza del nostro gruppo è quella di esser sempre tutti coinvolti – ha detto Gabriele Benetti a fine gara – Siamo sempre disposti ad aiutarci l’uno con l’altro e lo abbiamo visto a Cantù dove abbiamo vinto di squadra e lo abbiamo visto stasera con una difesa eccezionale". E, allora, una grande difesa, un attacco più preciso e un gruppo unito saranno la base da cui partire per costruire la vittoria. A questo va aggiunta la spinta del pubblico che già si è fatta sentire in gara 1 e che stasera sarà ancora più forte visto che si va su un PalaCarrara tutto esaurito. Il muro rosso che si è visto nella prima partita è stato qualcosa di eccezionale, un tifo ed un calore che hanno veramente spinto e sostenuto la squadra nei momenti cruciali e che l’hanno accompagnata alla vittoria. La Giorgio Tesi ha dalla sua la possibilità di sfruttare il fattore campo che rappresenta un grandissimo vantaggio e se riuscisse a portarsi sul 2-0 si presenterebbe a Torino per gara 3 già con un match point a favore. E’ vero che nei play off bisogna guardare avanti ma non troppo, intanto è giusto pensare alla partita di questa sera che non sarà affatto facile e Pistoia dovrà fare grande attenzione perché Torino è una squadra ostica e che non molla mai.

Maurizio Innocenti