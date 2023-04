Gtg, oggi l’occasione per mettersi in gioco

Una partita quella di oggi a Cantù (ore 18) che per la Giorgio Tesi rappresenta un ulteriore passo in avanti per arrivare ad essere più competitiva possibile. Sia chiaro, non è che i biancorossi considerino la sfida come una sorta di allenamento molto probante, ma come una gara in cui mettersi in gioco contro una squadra forte e attrezzata provando a superarla. "Come ho avuto modo di dire più volte – afferma Nicola Brienza – per noi è un master. Abbiamo dimostrato di essere competitivi con l’85 per cento delle squadre del campionato ed anche con quelle del girone giallo, ma è mancato qualcosa. La vetta è lì e lavoriamo per arrivare in cima". Un lavoro, quello dei biancorossi, che anche in questa settimana è stato di ottimo livello. "Sì, abbiamo svolto un’altra ottima settimana di lavoro – prosegue Brienza – e sono contento di ciò che ha fatto la squadra. Siamo nella parte finale della stagione e di solito in questo periodo si cerca di mettere nel lavoro più qualità che quantità per evitare di caricare troppo i giocatori ed è ciò che abbiamo fatto, abbiamo alzato la qualità degli allenamenti e la squadra ha risposto benissimo". Un bel viatico in vista della sfida di oggi dal momento che abbiamo visto di che pasta sia fatta Cantù anche se nella gara di andata se i biancorossi fossero stati maggiormente attenti ad alcuni dettagli nei momenti cruciali, magari la partita sarebbe anche potuta finire diversamente.

"Dobbiamo fare bene le cose che nella gara di andata ci sono riuscite – spiega – e limare quei passaggi a vuoto che ci sono costati il match. Avevo detto che questo sarebbe stato un girone difficile per noi e che avremmo potuto anche non riuscire a vincere una partita, ciò che mi premeva di più era che la squadra non perdesse la fiducia e questo non è successo".

I biancorossi, in effetti, hanno dimostrato di avere lo stesso entusiasmo di sempre, di scendere in campo sempre con la stessa determinazione e di non farsi abbattere dai risultati. Del resto questi aspetti sono sempre stati alla base della squadra ed è su queste base che è stato costruito il gruppo. Certo a nessuno fa piacere perdere e sinceramente riuscire a vincere una partita sarebbe senza alcun dubbio una bella iniezione di autostima in vista soprattutto dei play off. "Ci siamo guadagnati di avere il fattore campo a favore nel primo turno dei play off – dice Brienza – mi piacerebbe vincere una partita in questo girone per dare un segnale soprattutto a noi stessi. Ci proveremo oggi contro Cantù e se non dovesse andare bene continuare a provarci fino alla fine".

