Gtg, la caduta con Piacenza all’extra-time Tutto rimandato a gara 4 con il cuore in gola

PIACENZA

94

PISTOIA

89

dts

ASSIGECO PIACENZA: Sabatini 26, Miaschi 15, McGusty 20, Gajic 5, Pascolo 16, Cesana 9, Galamarini, Soviero, Querci 3, Franceschi n.e. Joksimovic n.e. All. Salieri.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 17, Copeland 17, Wheatle 11, Varnado 20, Del Chiaro 6, Della Rosa 10, Magro, Benetti 4, Pollone 4, Allinei n.e. All. Brienza.

Parziali: 22-20; 49-37; 65-65; 82-82.

Arbitri: Bartoli, Morassutti, Marzulli.

Note: tiri da due Piacenza 2344, Pistoia 1934. Tiri da tre Piacenza 1434, Pistoia 1140.

BASKET - Il diktat era chiaro: niente regali e invece Pistoia ha distribuito pacchi dono a piene mani, 16 palle perse, 1140 da tre punti, due quarti in cui la difesa è stata uccel di bosco. Primi due quarti da dimenticare per la Giorgio Tesi che dopo una partenza che lasciava ben sperare 2-10 dopo 3’ si è letteralmente piantata subendo un parziale di 14-5 che non solo ha rimesso in partita Piacenza, ma le ha consentito di prendere in mano il match passando in vantaggio (16-15). Un vantaggio che Pistoia riesce a contenere proprio allo scadere del primo quarto grazie ad una tripla sulla sirena di capitan Della Rosa che consente ai biancorossi di chiudere sotto di 2 punti (22-20).

Nel secondo periodo Pistoia continua ad avere grossi problemi in difesa, nella gestione del pallone, tante le palle perse, e in attacco dove gli errori al tiro non si contano. La Giorgio Tesi sembra non riuscire a tenere gli avversari e ad avere le idee annebbiate in attacco. Piacenza, di contro, pur non giocando una pallacanestro di squadra ma affidandosi alle invenzioni dei singoli riesce a scavare un solco di 12 punti che tiene fino alla fine del periodo. Al rientro in campo Pistoia si sveglia com’era già successo in gara uno e gara due, la difesa inizia a fare il suo lavoro, ottimo, e l’attacco va di pari passo. La Giorgio Tesi ricuce lo strappo, prende in mano la partita mandando fuori giri Piacenza e chiude in parità il quarto (65-65). Si va all’ultimo periodo con le due squadre che nei primi 5 minuti segnano con il contagocce (70-70) poi improvvisamente Piacenza ha una fiammata con le invenzioni di Sabatini e McGusty e in un amen piazza un break di 10-0 (80-70) con Pistoia al palo. Partita in ghiaccio? Macché perché dall’altra Varnado e un redivivo Copeland riportando Pistoia in partita fino all’82-82 con cui si chiudono i tempi regolamentari. Nel supplementare gara in bilico almeno fino ai minuti finali quando due errori proprio di Varnado e Copeland spianano la strada a Piacenza che, ancora con invenzioni estemporanee, chiude la partita.

Maurizio Innocenti