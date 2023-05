Gtg è pronta a replicare "Piacenza squadra forte"

La Giorgio Tesi ha vinto gara uno e stasera si replica sempre al PalaCarrara (ore 20.30). Una vittoria sofferta perché Piacenza, nonostante le assenze, si è dimostrata una squadra difficile da affrontare. "Era importante iniziare con una vittoria – dice il capitano biancorosso Gianluca Della Rosa – all’inizio non eravamo molto concentrati ma forse era anche l’emozione di giocare gara uno dei play off dopo una bella strigliata del coach ci siamo risvegliati e grazie alla difesa e aver trovato la quadra in attacco abbiamo fatto ciò che avevamo preparato in settimana e alla fine abbiamo vinto. Non abbiamo ancora fatto nulla, testa a gara due". Proprio il capitano ha messo il marchio sulla vittoria con una serie di triple pesanti arrivate al momento giusto che hanno indirizzato la partita con il supporto poi di Varnado e Magro che sotto canestro hanno fatto la differenza.

"Piacenza è una squadra molto forte – prosegue Della Rosa – hanno varie assenze, ma non mollano mai e sanno come giocare queste partite. Sono un po’ in difficoltà in alcuni ruoli e abbiamo provato ad attaccarli dove sapevamo di poter avere dei vantaggi e alla fine Jordon e Daniele hanno fatto un ottimo ultimo quarto dove hanno dominato l’area e questo ci ha permesso di vincere la partita". Unica nota stonata e decisamente fuori luogo sono stati i fischi indirizzati alla squadra alla fine del secondo quarto chiuso per altro in vantaggio da Pistoia. Un brutto gesto nei confronti di un gruppo che in questi anni ha regalato gioie ai tifosi.

"Non voglio fare polemica – afferma Della Rosa – i fischi ci sono stati così come le critiche quando siamo rientrati nello spogliatoio all’intervallo e non lo ho capite ma fa parte del nostro lavoro, siamo costantemente criticati così come siamo elogiati purtroppo è successo, ma questo ci ha spronato tanto che siamo rientrati in campo e abbiamo vinto la partita. I nostri tifosi ci sostengono sempre ma sinceramente non ho capito i fischi e sono anche amareggiato perché nei play off vedere un palazzetto con poco pubblico non è bello e spero che in gara due ci sia più gente perché dobbiamo sfruttare il PalaCarrara come nostro fortino".

Tutto è rivolto a gara due con Pistoia che farà di tutto per portarsi sul 2-0 anche se non sarà facile perché nei play off non c’è niente di sicuro. "E’ vero basta vedere cosa è successo a Treviglio con Rimini che è andata a vincere gara uno in casa loro – dice Della Rosa – I play off sono un campionato a parte dove può succedere di tutto, noi faremo di tutto per chiudere la serie prima possibile".

