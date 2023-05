Gtg, è buona la prima Battuta Piacenza in gara1

gtg pistoia

88

ucc piacenza

77

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 15, Copeland 16, Wheatle 2, Varnado 21, Magro 17, Della Rosa 15, Del Chiaro 2, Benetti, Pollone, Allinei n.e. Metsla n.e. Farinon n.e. All. Brienza.

ASSIGECO PIACENZA: Sabatini 16, Querci 8, Miaschi 16, McGusty 19, Pascolo 12, Soviero, Galmarini 6, Cesana, Gherardini n.e. Gajic n.e. Joksimovic n.e. All. Salieri.

Parziali: 21-20; 41-37; 63-64.

Arbitri: Moretti, Capurro, Bertuccioli.

Note: tiri da due Pistoia 2841, Piacenza 1941. Tiri da tre Pistoia 935, Piacenza 620. Tiri liberi Pistoia 56, Piacenza 2123.

PISTOIA – Pistoia si aggiudica gara uno e si porta in vantaggio nella serie. La Giorgio Tesi ha faticato non poco per riuscire ad avere la meglio su Piacenza che si è dimostrata una squadra rognosa e complicata da affrontare. Una partita che Pistoia ha fatto fatica a leggere, a trovare le soluzioni migliori e la chiave per giocare contro una squadra atipica e difficile da interpretare. Un primo tempo non propriamente da play off, ritmi lenti da entrambe le parti, aggressività poca o quasi nulla, in campo non si assiste di certo ad una lotta senza quartiere. Piacenza gioca con intelligenza piazzandosi a zona e sfidando Pistoia al tiro dalla lunga distanza e i biancorossi in alcuni frangenti ci cascano con tutte le scarpe. La Giorgio Tesi anziché sfruttare il vantaggio di poter contare su una batteria di lunghi nettamente superiore visto che gli avversari ne sono sprovvisti, si incaponisce al tiro con scarsi risultati. Morale, nessuna delle due squadre riesce a mettere le mani sulla partita ma se ne vanno a braccetto fino alla fine dei due quarti. La musica non cambia più di tanto nel terzo quarto dove Piacenza continua a fare la sua partita mettendo intensità in difesa, raddoppiando e cercando di sporcare ogni linea di passaggio. Pistoia continua a fare fatica a non riuscire a leggere bene la partita. I biancorossi quando fanno arrivare la palla sotto canestro per Piacenza sono dolori il problema è che ci arriva con il contagocce perché la palla non sempre gira come dovrebbe e l’area finisce per intasarsi senza avere più la possibilità di trovare spazio. La Giorgio Tesi riesce comunque a prendere un leggero margine di vantaggio di 6 punti (53-47) a metà del quarto ma riesce a farseli rimangiare tutti nel giro di 3 minuti subendo un parziale di 2-12 che riporta Piacenza avanti (55-59). Si va all’ultimo quarto con Pistoia che non ha ancora le idee chiare almeno nei primi minuti, poi finalmente i biancorossi si sbloccano. La difesa comincia a fare il suo lavoro e in attacco si alterna il gioco sotto con lo scarico da fuori per i tiratori e il risultato è che Pistoia mette le mani sul match facendolo suo visto che dall’altra parte Piacenza non riesce ad opporre più una resistenza tale da poter contenere Pistoia.

Maurizio Innocenti