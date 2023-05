Gtg che amarezza, la sconfitta sulla sirena Grande partita dei biancorossi, ma non basta

cantu’

74

pistoia

73

ACQUA SAN BERNARDO ’: Logan 19, Nikolic 22, Bucarelli 7, Da Ros 3, Hunt 12, Baldi Rossi 10, Morgillo, Severini, Berdini 1, Stefanelli, Borsani n.e. All. Sacchetti.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 7, Copeland 16, Wheatle 13, Varnado 23, Magro, Della Rosa 7, Del Chiaro 2, Benetti 2, Pollone 3, Allinei n.e. All. Brienza.

Parziali: 17-19; 31-39; 49-49.

Arbitri: Dori, Radaelli, Grappasonno.

Note: tiri da due Cantù, 1540, Pistoia 1432. Tiri da tre Cantù 825, Pistoia 1029. Tiri liberi Cantù 2026, Pistoia 1519.

Il professore Asa Nikolic avrebbe detto che Pistoia ha fatto come "la mucca di Erzegovina che dà tanto buon latte ma poi dà un calcio al secchio".

Ed è proprio ciò che è successo alla Giorgio Tesi che ha giocato una partita incredibile ed ha avuto per ben due volte la possibilità di chiudere i conti ma ha fallito i due viaggi in lunetta nei secondi finali che sono costati cari. Il primo tempo da stropicciarsi gli occhi, Cantù e Pistoia fanno divertire fino dalla palla due. Grandi difese, ottimi attacchi, tanto agonismo e intensità, insomma in poche parole una bella partita da play off.

A rompere subito gli indugi ci pensa la Giorgio Tesi con un primo strappo (1-6) dopo una manciata di minuti, pronta la risposta di Cantù con un parziale di 8-0 che la porta in vantaggio (9-6). La lotta ha inizio e le due squadre non vanno tanto per il sottile. Pistoia sotto canestro fa la voce grossa e Cantù ne risente tanto da dover cambiare le carte in tavola. Operazione che riesce anche se i biancorossi non mollano e chiudono avanti il primo quarto (17-19). Il secondo periodo è un piccolo capolavoro di Pistoia che prende in mano l’inerzia della partita difendendo alla grande e attaccando con intelligenza. A metà del quarto i biancorossi sono a più 8 (23-31) che diventano 10 a poco più di un minuto dalla fine (26-36) il tutto grazie ad un gioco bello quanto efficace che manda fuori giri Cantù.

Il terzo periodo inizia ancora nel segno di Pistoia che a metà del quarto è ancora a più 8 (38-46) poi l’attacco biancorosso si pianta merito della difesa di Cantù che alza l’intensità ma demerito di Pistoia che forza troppo commettendo tanti errori che la Giorgio Tesi paga con un parziale di 11-1 che riporta Cantù in vantaggio (49-47) anche se sulla sirena Pistoia riesce a impattare il match (49-49). Ultimo quarto da brividi dove succede di tutto. Cantù prova a scappare andando a più 6 (65-59). Saccaggi, Copeland e Wheatle con una serie di triple e poi Varnado con un appoggio da sotto portano di nuovo in vantaggio i biancorossi (72-69). Cantù accorcia al meno 1 a 50 secondi dalla fine (71-72) con Copeland che però subisce fallo eva in lunetta con due liberi ma fa uno su due.

Dall’altra parte Cantù sbaglia con Logan, rimbalzo di Varnado che subisce fallo. Il lungo biancorosso va in lunetta quando mancano 16 secondi alla fine con la possibilità di chiudere la partita ma sbaglia entrambi i liberi. Sul ribaltamento di fronte Logan pasticcia ma si ritrova la palla in mano, scarico su Bucarelli che infila la tripla della vittoria.

Maurizio Innocenti