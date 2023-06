Gtg C’è ancora da lottare

TORINO

78

PISTOIA

67

REALE MUTUA TORINO: Mayfield 13, Pepe 17, Vencato 12, Jackson 16, Guariglia 11, Zanotti 5, Poser 4, Schina, Taflaj, De Vico n.e. Ruà n.e. Belatrmino n.e. All. Ciani.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Wheatle 13, Copeland 17, Pollone 2, Varnado 22, Magro 4, Della Rosa 2, Saccaggi 3, Benetti, Del Chiaro 4, Allinei n.e. Farinon n.e. All. Brienza.

Parziali: 28-25; 49-40; 61-59.

Arbitri: Enrico Bartoli, Wassermann, De Biase.

Note: tiri da due Torino 2241, Pistoia 1938. Tiri da tre Torino 822, Pistoia 722. Tiri liberi Torino 1012, Pistoia 815.

Pistoia non coglie il primo match point per chiudere la serie, Torino accorcia le distanze e si va a gara 4. Un successo, quello della Reale Mutua, che non fa una grinza visto che è sempre stata in vantaggio ed ha sempre avuto in mano le redini del gioco. E dire che Pistoia ha avuto l’occasione per dare una svolta al match quando nel terzo quarto è riuscita a recuperare uno svantaggio di 14 punti impattando la gara e sbagliando diverse, troppe, occasioni per passare in vantaggio. In quel momento la partita ha vissuto il momento più importante, un passaggio decisivo in cui il match ha preso una strada precisa che purtroppo per Pistoia è stata quella di Torino. Per la cronaca la Reale Mutua parte a ritmi alti e dopo un testa a testa iniziale, la squadra di Ciani riesce a prendere un break di vantaggio, più 7 (19-12) a 3 minuti dalla fine. Pistoia non ci sta e immediatamente piazza un contro parziale di 3-11 e torna sopra nel punteggio (22-23) ma proprio nei secondi finali i biancorossi subiscono un paio di canestri sanguinosi che consentono a Torino di chiudere avanti (28-25). Un punteggio decisamente più alto rispetto alle prime due sfide e questo perché Torino è decisamente in serata nel tiro dalla lunga distanza, un’arma letale contro cui Pistoia è in grossa difficoltà. Biancorossi che subiscono troppo al rimbalzo (19-13 per Torino) e peccano di precisione ai tiri liberi (510) numeri che inquadrano bene il motivo dello svantaggio a fine primo tempo (49-40) uniti ad una maggiore intensità da parte di Torino. Il rientro in campo di Pistoia è da incubo, Torino dopo 2 minuti vola a più 14 (56-42) ma in quel preciso momento la partita cambia, o meglio, cambia il volto della Giorgio Tesi che torna a giocare alla sua maniera e piazza un parziale di 0-14 e impatta la gara sul 56-56. Difesa pazzesca che chiude sia sotto che dal perimetro, Torino rimane oltre 6 minuti senza fare canestro mentre dall’altra parte Pistoia ha diverse occasioni per passare in vantaggio che però spreca malamente. Si va all’ultimo periodo con i padroni di casa sopra di 2 punti 61-59 ma Pistoia è riuscita a riaprire la partita. Uno sforzo che i biancorossi pagano a caro prezzo perché nel finale di partita la stanchezza è piuttosto evidente. La difesa non è più una saracinesca e l’attacco perde in lucidità mentre dall’altra parte con un ultimo sforzo Torino riesce a prendere un margine di vantaggio sufficiente per portare a casa il risultato.

Maurizio Innocenti