Grinta-Saccaggi e Varnado diventa un tornado

SACCAGGI 7: grinta, determinazione, difesa, capacità nel prendersi le responsabilità, punti quando servono senza dimenticare di far girare la squadra (6 assist).

COPELAND 6: nei primi due quarti non c’è, non difende, non attacca, non si rende utile. Nel terzo e quarto periodo le cose migliorano un po’ ma deve fare di più perché questi sono i play off e non basta fare il minimo.

WHEATLE 6,5: la sensazione è che stia accusando un po’ di stanchezza poi lo vedi salire in cattedra nel finale di gara e allora tiri un sospiro di sollievo pensando al prosieguo della serie. Carl non tradisce mai.

VARNADO 7: gioca due quarti in ombra poi quando decide che sia arrivato il momento di indirizzare la partita diventa devastante e per gli avversari sono dolori.

DEL CHIARO 6: deve ancora trovare la migliore condizione e lo può fare solo giocando. Non si tira indietro lotta e sgomita e alla fine il suo contributo alla causa lo porta.

DELLA ROSA 7: un’altra grande partita da parte del capitano che carica la squadra, realizza quando serve, ci mette foga, garra e intelligenza nel leggere le situazioni in campo.

MAGRO 6,5: sotto canestro si fa sentire soprattutto in attacco dove trova canestri importanti. In difesa a volte fatica un po’ ma alla fine se la cava.

POLLONE 6: una sufficienza di stima perché si vede benissimo che ancora non è tornato del tutto dall’infortunio patito. Ci mette il solito impegno ma gli manca il ritmo partita, l’attenzione in certi particolari.

BENETTI 6: impegno e dedizione al servizio della squadra, ma anche tanta determinazione e voglia di lottare, insomma un aiuto importante per la squadra.

BRIENZA 7: gestisce la gara al meglio andando a colpire Piacenza nei suoi punti deboli, trova sempre i quintetti migliori quelli che gli danno maggiori garanzie nei momenti cruciali del match.

M.I.