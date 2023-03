Grilli non sbaglia niente corre e smista palloni La conferma non basta

SPURIO 5: Sul gol dell’1 a 0 della Pistoiese ha delle responsabilità. Era in uscita su uno spiovente innocuo e si è fatto anticipare di testa da Florentine. Giornataccia.

BAGGIANI L. 6: Tiene bene il confronto molto fisico con Barzotti, non lascia spazi sulla sua fascia, attento più alla fase difensiva che a quella propositiva. (dal 79’ PARDERA sv).

PANTANO 5,5: Impeccabile fino all’azione del gol della Pistoiese, quando appare un po’ incerto. Senza quell’episodio una prestazione sufficiente.

MONTUORI 6: Qualche sbavatura nei primi minuti, poi è sempre sicuro e concentrato.

FIASCHI 6,5: Incollato a Di Biase, l’uomo più pericoloso della Pistoiese, non lo fa mai giocare, viene superato solo una volta senza conseguenze.

TORRINI 6: Tante piccole cose utili. Peccato il fallo che è costato il calcio di punizione del raddoppio della Pistoiese. (dall’83’ BIGICA 6: fa l’assist per il gol di Baldeh.

GRILLI 6,5. Il solito metronomo del centrocampo, corre a gran ritmo e non spreca niente. La conferma di una stagione coi fiocchi. (dal 79’ PRATI: sv) REMEDI 6,5: È protagonista soprattutto nel primo tempo, quando l’Aglianese prevale a centrocampo. Lotta e smista palloni sempre preziosi (dal 69’ VENEROSO 6: si fa valere sui calci piazzati.

MATTIOLO 6: E’ la punta neroverde che conclude di più verso la porta, senza però cogliere il bersaglio. E’ costantemente attivo nella costruzione del gioco e anche in fase di copertura.

DE SAGASTIZABAL 6,5: Di testa le prende tutte, difende innumerevoli palloni e al 40’ solo una prodezza di Valentini e la traversa gli negano il gol.

MARIANI 6: Scatta come una freccia nel primo tempo e rappresenta un’insidia costante per la difesa. Suo lo spunto che porta alla traversa di De Sagastizabal che poteva cambiare la partita. (dal 72’ BALDEH 6: vivace, sfrutta la prima occasione che gli capita per segnare il gol del 2 a 1).

G.B.