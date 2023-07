Grande successo per il "Gp" di Quarrata Iacchi diventa campione toscano allievi

Splendida volata e successo di Niccolò Iacchi del Team pistoiese Franco Ballerini nel Campionato Regionale allievi davanti a Gaggioli del Team Valdinievole e Ballerini della Vangi Sama. Il primo dei due grandi eventi ciclistici per Quarrata, il Campionato Toscano allievi, l’altro a fine agosto con la partenza del Giro della Toscana a tappe femminile, ha avuto pieno successo grazie all’impegno del gruppo sportivo pistoiese Ocip presieduto da Alessandro Becherucci, e grazie ai tanti volontari che si sono impegnati a fondo per la riuscita della gara, denominata Gran Premio Comune e Misericordia di Quarrata.

Onorata anche la memoria di personaggi conosciuti ed apprezzati nel mondo del ciclismo come Sauro Coppini, Maurizio Poltri, Ivano Landi, Renzo Stinchetti, Mauro Biagini e Gabriele Niccolai, con traguardi volanti e gran premio della montagna al loro ricordo. Il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti e il vice Patrizio Mearelli hanno seguito la corsa complimentandosi con gli organizzatori pistoiesi e tanti gli sportivi presenti al traguardo su via Corrado da Montemagno nei pressi del comune. E stato in effetti uno splendido campionato allievi con una fuga pienamente riuscita e nata a 45 km dal traguardo promotore lo stesso Iacchi.

Sul portacolori del Team Franco Ballerini sono rientrati prima Rocchi, quindi Gaggioli e Ballerini, e si è formato sulla testa il quartetto che ha dominato la gara, mentre non è riuscito l’aggancio al generoso valdarnese Banini.

Iacchi che ha sostenuto come gli altri la fuga mettendo fuori gioco il gruppo è stato poi autore di una splendido guizzo in volata superando Gaggioli e Ballerini altri due protagonisti di spicco di un campionato toscano bello e combattuto. Bravo anche Rocchi, generoso Banini. Al via della gara 100 atleti di 21 squadre.

Ordine di arrivo

1) Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini) Km 83,5, in 2h10’, media km 38,432;

2) Luciano Gaggioli (Team Valdinievole);

3) Mattia Ballerini (Vangi Sama Ricambi);

4) Pablo Ramon Rocchi Team Valdinievole;

5) Tommaso Banini (Olimpia Valdarnese) a 15.

Il gruppo è stato regolato in volata per il sesto posto da Francesco Matteoli del Team Valdinievole.

Antonio Mannori