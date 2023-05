Grande sofferenza sotto canestro. E non solo

Saccaggi 6: Sacca tenta di tutto per non fare affondare Pistoia, ci mette grinta, voglia, si prende le proprie responsabilità, di più non poteva fare.

Copeland 6: prova a mettersi in proprio a caricarsi la squadra sulle spalle giocando solo contro tutti gli avversari lo sanno e lo limitano.

Benetti 5: parte in quintetto ed era chiamato a fare qualcosa in più e invece appare timoroso, poco aggressivo finendo per non incidere.

Wheatle 6: lotta come sempre, non si tira indietro cerca qualsiasi soluzione per evitare l’imbarcata ma alla fine è costretto ad arrendersi.

Magro 5,5: sotto canestro ha un brutto cliente, prova a fare qualcosina ma i risultati non lo premiano più di tanto. Va anche detto che dover lottare da solo sotto le plance non era facile, anzi, diciamo pure che era un compito proibitivo.

Della Rosa 6: il capitano oltre alla solita grinta ci mette anche la mano educata dalla lunga distanza tentando l’impossibile per salvare la squadra ma non c’è stato niente da fare.

Del Chiaro 5: non è ancora ritornato a posto dall’infortunio, è lontano da avere una condizione accettabile e la sensazione è che la spalla gli facci ancora male.

Allinei 5: è vero che non doveva essere lui a vestire i panni del salvatore della patria ma proprio perché la partita era già andata alla fine del primo quarto poteva e doveva osare di più.

Metsla s.v.: sta in campo solo tre minuti.

Brienza 6: c’è stato poco da fare e soprattutto da inventare, senza Varnado che è uno dei migliori stranieri del campionato, uno che sposta gli equilibri e le partite e senza Pollone che in difesa è un mastino sempre pronto a mordere le caviglie, provare a impensierire una squadra come Treviso era impossibile. Dispiace per l’atteggiamento difensivo della squadra che non è stato come le altre volte, vedere Pistoia molle e senza rabbia fa notizia. L’importante è recuperare tutti in vista dei playoff.

M.I.