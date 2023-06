Grande festa da Tesi Group Il club omaggia i suoi eroi

La festa promozione festeggiata alla Giorgio Tesi Group in quella che da anni è la casa della squadra. E’ qui che Pistoia ha costruito i suoi successi, lo ha fatto nel 2013 e lo ha fatto quest’anno e sempre con lo stesso comune denominatore: la famiglia Tesi. A rendere omaggio ai biancorossi c’erano tutti dal primo cittadino Alessandro Tomari, al consigliere regionale Alessandro Capecchi, agli assessori Alessandro Sabella e Gabriele Sgueglia; presenti per la Giorgio Tesi Fabrizio Tesi e Gek Galanda, il presidente biancorosso Massimo Capecchi e poi tutta la squadra e lo staff tecnico al gran completo. E’ stata una vittoria ottenuta grazie al cuore e la tenacia – ha detto il sindaco Tomasi – Molti giocatori vengono da fuori ma penso sentano Pistoia come una casa e siamo orgogliosi di averli visti lottare per la maglia e la città. Ringrazio il presidente Massimo Capecchi che si è trovato a gestire una situazione di grande difficoltà". "Una promozione bella e inaspettata – ha commentato Fabrizio Tesi – con tante somiglianze al successo di dieci anni perché sono stati due gruppi uniti, forti guidati da due grandi presidenti". "Fabrizio nel momento di difficoltà di Pistoia è tornato a dare una grossa mano alla società – ha detto Galanda – dimostrando di esserci nel bisogno e nelle complicazioni. Un successo sorprendente per come la squadra ha ottenuto questo risultato, in campo ho visto dieci leader, ognuno ha dato l’esempio".

"Dedico questa vittoria a chi ci ha seguito in questi anni – ha affermato il presidente Capecchi – I ragazzi vanno solo ringraziati per ciò che hanno fatto e la gioia che ci hanno regalato". Parola poi ai protagonisti di questo grandissimo risultato a coloro che hanno avuto il merito di riportare Pistoia in serie A. "Io e Nicola siamo partiti con un’idea – ha spiegato il diesse Marco Sambugaro - poi l’alchimia si è creata strada facendo è sato qualcosa nato e cresciuto durante l’anno, una favola come ha detto il coach. Al di là delle qualità tecniche e umane, la grande caratteristica è stata la voglia enorme di competere ad ogni allenamento il livello di competizione era altissimo, tutti volevano vincere". "Da quando sono arrivato avevamo questo obiettivo – ha affermato Brienza - Non siamo stati costruiti per vincere il campionato però i ragazzi, noi dello staff, abbiamo sempre avuto questa follia dentro". "Da pistoiese doc alzare il trofeo è un sogno che si avvera – ha detto Della Rosa - Ringrazio i miei compagni per avermi permesso di realizzarlo. Posso dire che ha vinto la squadra più squadra di tutta l’A2. Ancora non ho realizzato quanto successo, non sapevo nemmeno come festeggiare. Una vittoria da dedicare a tutti i tifosi e tutta la città". Di festa in festa, dopo quella dal main sponsor c’è stato l’abbraccio dei tifosi al PalaCarrara, un abbraccio grande, sentito, pieno di affetto che il popolo biancorosso ha voluto riservare alla squadra. Cori, autografi, selfie, ognuno ha voluto immortalare il momento. Oggi il meritato "rompete le righe".

Maurizio Innocenti