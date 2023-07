Grande Edoardo Baldi con Cabras di Casei

All’ippodromo Snai Sesana sabato sera con tanto spettacolo dentro e a bordo pista. Sempre più famiglie, infatti, si avvicinano all’impianto di via Leonardo da Vinci a grazie alle diverse attività d’intrattenimento dedicate ad una larga fascia d’età. In pista, per questa 12^ giornata stagionale, molte le emozioni. A sette giorni dal primo appuntamento di cartello della stagione targato premio Nello Bellei, le attenzioni sono state tutte per il premio Scuderia Giove Pluvio, una condizionata per cavalli di 5 e 6 anni impegnati sul doppio chilometro con partenza da fermo. E Cabras di Casei ripagava alla grande i suoi sostenitori dominando da cima a fondo la corsa; con il suo preparatore Edoardo Baldi in sediolo, la portacolori della Fattoria dell’Avvocato era la più lesta nella giravolta e poteva gestire a piacimento il ritmo scortata da Blu Star e poi sapeva chiudere con un quarto finale in meno di 29 con cui si metteva al riparto da qualsiasi agguato. Media finale di 1.17.3 sui 2040 metri per la vincitrice, al primo successo sulla distanza e in questo schema. Craken As grazie ad una giravolta velocissima si sistemava subito secondo e manteneva sino in fondo il piazzamento: Blu Star confermava l’ottimo momento di forma resistendo al terzo posto malgrado il percorso dispendioso. La riunione montecatinese ha fornito anche tante conferme, come quella di Estrella, che nel premio Red Alef ha saputo centrare il terzo successo nelle ultime quattro uscite: con Alberto Garruto ai comandi, la cavalla del team Ehlert dalla terza posizione ha spostato all’esterno ad un giro dalla fine, si è sbarazzata della battistrada Enea Tav al termine della curva finale e a media di 1.15.2, nuovo personale, si è salvata dal finale incisivo ma tardivo di Enorme Nap, liberatosi solo all’ingresso in retta dalla scia della calante battistrada Enea Tav, comunque rimasta al terzo posto, Enoc Capar si faceva vedere con una puntata in terza ruota sul penultimo rettilineo ma esauriva lo slancio ai 250 finali. Più che di conferme per Dark Lady Cav si deve parlare di ‘sentenza’: la cavalla di Gennaro Casillo è praticamente imbattibile quando corre a reclamare e nel premio Scuderia Silva ha centrato la settima vittoria dell’annata (su nove corse disputate). In testa dal via, con Claudio Monte ai comandi la figlia di Napoleon ha controllato in assoluta sicurezza le mosse dei rivali e con altrettanta naturalezza ha chiuso il suo sforzo in retta a media di 1.15.7. L’appostato Day Love Dipa ha sbagliato nel tentativo di sferrare l’attacco, e così alle piazze è emerso Doritos Bi lasciando al terzo un coraggioso Dunhill Wise As. Infine, nel premio Scuderia President, si è confermato imbattibile il binomio Dinamyte As-Francesco Facci.