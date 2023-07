Gottstein vince a Monsummano

Notevole successo di adesioni per il terzo trofeo Marino Romani-Memorial Luigi Scrima a Monsummano Terme riservato alla categoria juniores e svoltosi su di un tracciato con 4 passaggi dalla salita di Vico che assieme al caldo hanno fatto selezione. In piazza Giusti il successo in volata del bravo e brillante slovacco del Team Franco Ballerini Simone Gottstein autore di un altro finale alla sua maniera e dove riesce sempre a realizzare una prodezza e questa volta regolando un gruppo di una venticinquina di atleti. I posti d’onore nella corsa in Valdinievole sono stati conquistati dal laziale Fabrizio Laino della Vangi Sama Ricambi Il Pirata e da Tommaso Brunori umbro del Team Fortebraccio.

Antonio Mannori