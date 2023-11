Gli ultimi risultati. Stagione in archivio per la PistoiAtletica 1983. Soddisfatto il sodalizio targato ChiantiBanca

Un 2023 da incorniciare quello che va in archivio per la PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca, non solo per aver festeggiato il 40° anno di attività con un impegno importante anche in ambito organizzativo al Campo Scuola. Dopo i titoli regionali ottenuti ad inizio settembre fra Juniores e Cadetti, la società pistoiese presieduta da Gianluca Fini ha avuto modo di continuare a festeggiare con i due titoli e le quattro medaglie d’argento conquistate nella categoria Ragazzie (U14). Questi allori sono arrivati nell’appuntamento dei campionati regionali che si sono svolti a Lucca ed hanno visto il successo di Sara Becarelli nei 60m con il tempo di 8’’40, al quale si è aggiunto quello di Leonardo Andreoni nel lancio del vortex, vincendo con un interessante lancio a 54.51 m. Per Becarelli, tra l’altro, le soddisfazioni sono state anche altre perché ha riportato a casa la medaglia d’argento nel salto in lungo con un balzo a 4.68 m, così come il piazzamento d’onore c’è stato per Clea Lunardi nei 60 hs, autrice di un ottimo 9’’83. Sempre in tema medaglie d’argento, una se l’è aggiudicata Paolo Andolfi nel salto in alto con la misura di 1.54 m e l’ultima è stata appannaggio di Laerte Giusti nel getto del peso con un lancio a 12.48 m. Da segnalare che la compagine pistoiese è stata la squadra che ha raccolto il maggior numero di medaglie nella manifestazione, sei nel suo complesso. Piazzamenti di spessore anche nelle finali dei campionati di società: le ragazze hanno concluso al 5° posto, mentre i ragazzi sono arrivati sesti (così come i cadetti).