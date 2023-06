Gli ultimi arrivi della Volley Aglianese, Miriam Zine, Caterina Magnolfi e Angela Leoni

Si sta definendo la nuova prima squadra del Volley Aglianese, che anche nella prossima stagione disputerà il campionato di serie C femminile. Dopo la palleggiatrice Miriam Zine, sono stati ufficializzati altri due nuovi arrivi: giocatrici portate ad Agliana dal neo diesse Fabio Galeotti. Si alleneranno con i tecnici Marco Targioni e Martina Spagnoli, infatti, la banda Caterina Magnolfi e la centrale Angela Leoni. Magnolfi è nata nel 2005. Dopo aver svolto la trafila giovanile a Prato, nell’ultima stagione ha vinto i titoli territoriale e regionale under 18 con Montelupo. Con la stessa squadra ha preso parte alle finali nazionali, classificandosi undicesima, e al campionato di serie C.

È una banda con buone qualità in ricezione. Vista la giovane età, giunge ad Agliana per proseguire il suo percorso di crescita. Leoni, fiorentina classe 2005, ha effettuato tutto il suo percorso pallavolistico nel San Michele. Nell’ultima annata è stata vice campione regionale under 18, piazzandosi dodicesima alle finali nazionali. Ha disputato anche il torneo di C. Ha buone doti a muro e in attacco e dispone di un’ottima battuta. È un 2005 anche Miriam Zine, proveniente dalla Nottolini Capannori. Ha trascorsi pallavolistici a Prato. A Capannori, ha vinto un titolo territoriale under 18, disputando il campionato di C. Eccellente alzatrice, ha ulteriori margini di miglioramento.

Gianluca Barni