Gli Orsi cadono anche a Foligno Prosegue il momento negativo

Una sconfitta di misura maturata contro il Foligno, l’undicesima colta nelle ultime dodici partite. L’approdo alla fase interregionale della Serie C 202223 rappresentava già un successo per il Rugby Pistoia. Ed è forse stata questa consapevolezza inconscia, al pari del livello superiore delle avversarie, a far precipitare gli Orsi in una spirale negativa di risultati che sta proseguendo da tempo. Anche se l’ultima battuta d’arresto ha se non altro mostrato alcuni segnali di ripresa: gli uomini di coach Vannini si sono arresi nella tana degli umbri (con questi ultimi vittoriosi alla luce del 22-17 finale) ma non sono mancati aspetti positivi in termini di prestazione. Certo, la classifica del girone 1 lascia pochi obiettivi: il sodalizio arancione occupa la settima posizione con 7 punti, a dieci lunghezze di ritardo proprio dal Foligno. Ecco che l’ultimo obiettivo resta quello di difendere la penultima piazza, tenendosi alle spalle il Firenze 1931 che ha un punto di ritardo. Sarà tuttavia necessario ricominciare a macinare punti al più presto, per essere certi di riuscirci. Iniziando dalla difficile sfida di domenica prossima, che vedrà Evangelisti e compagni ospitare la formazione "cadetta" dei Cavalieri Union Prato Sesto.