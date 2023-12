Gli avversari. Una corazzata ’europea’ senza punti deboli. Guidata magistralmente da coach Banchi

Un avversario da far tremare i polsi. La Virtus Segafredo Virtus Bologna, vice campione d’Italia in carica, terza forza di Serie A1 assieme alla Dolomiti Energia Trentino con 16 punti e soprattutto seconda classificata per ora in Eurolega alle spalle del Real Madrid. Insomma, una vera e propria corazzata, che punta dichiaratamente allo Scudetto e almeno a giocarsi i quarti playoff del massimo torneo continentale. Il tutto grazie all’alchimia in spogliatoio venutasi a creare con l’avvento di Luca Banchi, uno dei migliori coach italiani che ci siano in circolazione, capace - dopo aver preso il posto a inizio stagione di Sergio Scariolo - di dare un’identità ben precisa ai bianconeri, che hanno nell’intensità difensiva la loro arma più efficace. Ci sono poi le individualità: da Daniel Hackett in cabina di regia a Marco Belinelli e Isaïa Cordinier sugli esterni, mentre quella composta da Toko Shengelia e Bryant Dunston è la coppia di lunghi titolari.

Dalla panchina si alzano poi giocatori del calibro di Alessandro Pajola (in passato accostato al Pistoia Basket, quando sulla panchina dei biancorossi sedeva Alessandro Ramagli), Ognjen Dobric, Gabriel Lundberg e Devontae Cacok, mentre Jaleen Smith (in odore di taglio) e Bruno Mascolo sono ai margini. Una squadra esperta e profonda questa Virtus, che potrebbe però pagare gli sforzi profusi in questa settimana di Eurolega: martedì è arrivata la sudatissima vittoria interna contro l’Olympiacos, mentre giovedì il ko a Valencia. Con la trasferta in via Fermi saranno tre gare in cinque giorni: di questo l’Estra dovrà provare ad approfittare.

Francesco Bocchini