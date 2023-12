Gli avversari

L’Estra Pistoia non ha nessuna intenzione di trascorrere un Capodanno amaro. E allora, per l’ultimo appuntamento del 2023, il menù dei biancorossi deve prevedere necessariamente una vittoria in quel di Treviso. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Già, perché la NutriBullet, dopo un avvio di stagione a dir poco stentato da nove sconfitte nelle prime nove partite disputate, ha ingranato le marce alte, vincendo le ultime quattro gare e battendo nell’ordine Brindisi, Cremona, Trento e Tortona. La svolta è arrivata dopo che la società, nonostante il percorso da incubo, ha confermato la fiducia ad un allenatore esperto e rispettato come Frank Vitucci, mentre ha bocciato due degli acquisti estivi, ossia James Young e Deishuan Booker. Al loro posto sono arrivati il playmaker Justin Robinson e l’ala lituana Osvaldas Olisevicius. Il primo in cinque match ha prodotto 8,6 punti e 4 assist di media, mentre il secondo in quattro uscite ha viaggiato ad una media di 18 punti, 6 rimbalzi e 20,3 di valutazione.

Il cambio di passo dei veneti è coinciso anche con la crescita di Ky Bowman, che è passato da una media realizzativa di 11,5 punti in sei partite ad una di 19,2 nelle ultime quattro. Attenzione ovviamente anche all’ala Terry Allen e al pivot Pauly Paulicap (rispettivamente 10,8 e 7,8 punti di media, con il secondo ad aggiungerci 7,3 rimbalzi). Particolarmente interessante si annuncia la sfida sotto le plance fra il centro di Treviso e Derek Ogbeide. Proprio l’apporto nel pitturato del classe ‘97 consente ai ragazzi di coach Vitucci di occupare la sesta posizione in quanto a rimbalzi tirati giù di media a gara. Vietato poi scordarsi dell’apporto degli italiani: da capitan Alessandro Zanelli ad Andrea Mezzanotte, passando per Alessandro Faggian, mentre resta in dubbio la presenza di D’Angelo Harrison, assente sia contro Trento che contro Tortona causa infortunio.

