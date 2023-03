Gli Amici Miei a Pellegrini Ufficiale il nuovo tecnico

Un nuovo allenatore e i recuperi delle partite saltate sul finire dello scorso mese, a causa del maltempo. Un mercoledì sicuramente movimentato, se non altro per alcune compagini di Pistoia e provincia. Per quanto concerne la Piana, a tener banco in Promozione è il cambio sulla panchina dell’Amici Miei: Matteo Capecchi ha deciso di dimettersi per dare una scossa all’ambiente e toccherà all’ex-giocatore della Fiorentina Ennio Pellegrini guidare il gruppo verso una salvezza che appare ancora possibile (visto che gli aglianesi stazionano all’undicesimo posto del girone A con 21 punti). Giornata invece positiva per un ex-Amici Miei, ovvero quel Mirco Matteoni che dalla scorsa estate allena l’Intercomunale Monsummano. E dopo l’1-1 maturato contro il Giovani Via Nova, il primato nel girone B di Prima Categoria appare sempre più saldo: Compagnone e soci sono primi a quota 50, con ben otto lunghezze di margine sull’Academy Porcari. Cambiano gli equilibri anche nel girone F di Seconda Categoria: come da pronostico, il San Niccolò ha espugnato il campo del Vinci, in virtù del 4-1 finale griffato da Betti, Pallara, Calamai e Baroni. Una vittoria convincente in termini di punteggio che ha permesso agli uomini di coach Federico Giusti di issarsi al secondo posto, scavalcando in un colpo solo Pistoia Nord ed Atletico Casini Spedalino. Ci sarebbero anche i margini per avvicinarsi alla vetta, anche se il CSL Prato Social Club ha ancora nove punti di vantaggio. Nulla di fatto, a metà classifica, nello scontro diretto fra Montagna Pistoiese e Mezzana: i ragazzi di Marco Iori ospitavano il sodalizio pratese con il quale condividevano la posizione in graduatoria. E l’acuto di Coppi non è bastato per aggiudicarsi l’intera posta in palio, considerando l’1-1 finale.

Giovanni Fiorentino