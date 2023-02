Gli Aironi volano a prendersi la Stracittadina

gema

64

fabo herons

82

GEMA: Savoldelli 16, Laganà 12, Digno 8, Duranti, Di Pizzo 13, Molteni, Marengo 5, Neri, Ghiarè 3, Rinaldi ne, Benedetti ne. All. Angelucci.

FABO HERONS: Giancarli, Carpanzano 18, Chiera 18, Natali 13, Arrigoni 8, Dell’Uomo 6, Lorenzetti 8, Giannini 9, Lorenzi 2, Nnabuife, Torrigiani, Cei. All. Barsotti.

Arbitri: Zuccolo e Zancolò.

Parziali: 20-22, 33-46, 40-63.

MONTECATINI TERME – Sì, è stato decisamente un derby termale diverso da quello dell’andata, giocato punto a punto e risolto soltanto a pochi secondi dal termine. Lo è stato perché la Fabo Herons Montecatini lo ha controllato praticamente dall’inizio alla fine, prendendo in mano il controllo delle operazioni a metà primo quarto senza più voltarsi indietro. E’ il successo più netto visto nella breve storia di questa rivalità in salsa rossoblù: finisce 64-82 per gli "aironi" ma il distacco fra le due formazioni è arrivato a sfiorare più volte i 30 punti. Subito Carpanzano apre le danze con un elegante movimento da sotto, Laganà dalla lunetta risponde a metà, così dopo il bel gioco a due Arrigoni-Natali gli Herons si ritrovano subito con un possesso pieno di vantaggio (1-4). Laganà accorcia in tap-in dopo la tripla di Natali e il botta e risposta continua anche fra l’accoppiata Digno-Savoldelli e un Carpanzano particolarmente ispirato: in attacco le due squadre iniziano a performare, tanto che dopo appena 5’ il punteggio è già piuttosto alto: 12-13. Chiera spinge la Fabo con la prima tripla della sua serata, ma Di Pizzo con 4 punti filati tiene a galla i "leoni". Chiera perde palla nell’ultimo possesso della frazione iniziale, Molteni però non ne approfitta e la tripla del sorpasso sulla sirena finisce contro il ferro. Gli Herons ripartono forte con un 5-0 di parziale che li proietta a +7, Gema spreca malamente un possesso offensivo e Giannini la punisce con la bomba del 20-30, prima che Laganà si metta nuovamente a sfornare punti e giocate determinanti in attacco.