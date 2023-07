Giulia Gabbrielleschi e Nuotatori Pistoiesi, Luglio Faticoso ma Ricco di Appuntamenti

La Nuotatori Pistoiesi inizia un luglio faticosissimo ma importantissimo. La campionessa Giulia Gabbrielleschi e l’allenatore capo Massimiliano Lombardi sono nel ritiro di Poggio all’Agnello (Piombino) con la Nazionale azzurra di fondo, mentre il resto della squadra si allena agli ordini dell’allenatrice-assistente Alice Ieri, la mattina a Montecatini Terme nella vasca all’aperto da 50 metri e il pomeriggio alla piscina Boario di Pistoia. Per Gabbrielleschi è un mese non solo importante ma fondamentale. Ma la "nostra" vola basso, come al solito, tenuta tranquilla in primis da Lombardi.

Dal 15 al 20 luglio sarà di scena ai Mondiali di fondo a Fukuoka, in Giappone. La speranza è che l’assurdo cambio di regolamento, maldigerito da almeno la metà dei fondisti internazionali (muta o costume a seconda che la temperatura dell’acqua sia inferiore o superiore ai 18 gradi), non incida sulle prestazioni, così come accaduto nelle gare di maggio, nelle World Series e in Coppa LEN.

Mese a cinque stelle anche per il resto della formazione nostrana, che dal 14 al 16 luglio sarà di scena a Livorno per i Regionali categorie ragazzi e senior e dal 19 al 21 ancora nella città labronica per la massima competizione toscana categorie junior e cadetti. Ad agosto, invece, sarà tempo di tricolore: dal 1° al 3, infatti, si terranno a Roma gli Italiani Ragazzi e Senior, mentre dal 4 all’8, sempre nella Capitale, gli Italiani Junior e Cadetti.

Gianluca Barni