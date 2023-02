Giudici di gara, stagione alle porte

Uniformità nell’applicare il regolamento, unione e armonia del gruppo e sempre maggiore preparazione e professionalità, i canoni fondamentali per svolgere il loro compito. Così i giudici di gara della Toscana si sono espressi durante l’annuale Convegno Tecnico svoltosi a Vignole di Quarrata presso la sede della Banca Alta Toscana, organizzato dalla Commissione Regionale presieduta da Sergio Sbrilli, alla presenza del presidente della Commissione Nazionale Gianluca Crocetti. Crocetti ha fatto i complimenti alla Commissione regionale, "i giudici - ha detto – devono essere una famiglia, stare insieme, occorre che ci sia un lavoro di coesione con uno spirito di crescita. I più esperti devono aiutare i giovani e voglio citare quanto è scritto all’ingresso di questo Auditorium che vale anche per noi giudici: "Ogni persona deve dare qualcosa. Ogni generazione deve dare qualcosa per far fare un passo in avanti alla storia. Questa è la determinazione vera".

Dopo i saluti di Crocetti, quelli di Saverio Metti presidente del Comitato Regionale Toscana, di Luciano Talini per il C.P. di Pistoia. Intervento anche del neo Giudice Sportivo il pistoiese Franco Benesperi. Le relazioni sulle norme di casistica Pista, Paraciclismo, Fuoristrada e Stradare hanno caratterizzato il convegno. Nel suo intervento il Presidente nazionale Gianluca Crocetti si è soffermato sulla crescita che c’è stata nel rapporto di collaborazione tra direttori di corsa e giudici, sulla importanza della creazione di gruppi di lavoro e di decisioni uniformi. E’ toccato al presidente Regionale Sergio Sbrilli relazionare sull’attività della Commissione (della quale fanno parte anche Federica Occhini e Simone Lamanda) nel 2022 e la programmazione relativa all’anno in corso. Presentati i 6 nuovi giudici di gara regionali i quali, insieme ai nuovi 6 giudici nazionali, sono stati premiati dalla commissione regionale. Infine i premi relativi ai Memorial Giancarlo Vichi e Angelo Pardini assegnati al pistoiese Alessio Gironi e Marcello Occhini.

Antonio Mannori