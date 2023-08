Giro della Toscana Femminile: Alessia Vigilia vince col "giallo" finale

di Antonio Mannori

Un finale discusso al Giro della Toscana femminile sul traguardo in salita di Montecatini Alto. Al terzo posto ha tagliato il traguardo la lituana e montecatinese di adozione Rasa Leleivyte, guadagnando 4 secondi di abbuono che gli avrebbero consentito di scavalcare in classifica Alessia Vigilia in quanto il ritardo era di 2". Avrebbero, perché dopo quasi un’ora di riunione la giuria, presieduta da Gianluca Crocetti, ha deciso di distanziare la lituana Rasa Leleivyte dal terzo all’ultimo posto del primo gruppetto (quindi al 22esimo). In virtù di questo la portacolori dell’Aromitalia Vaiano non ha preso i 4" di abbuono ed è rimasta al secondo posto della generale dietro la nuova Granduchessa di Toscana 2023, Alessia Vigilia. La vincitrice del Giro ha 24 anni, corre nella Top Girls Fassa Bortolo, era arrivata quarta (e fuori dagli abbuoni) poi è stata reinserita al terzo perché, secondo la giuria, è stata chiusa alle transenne in maniera scorretta dalla Leleivyte. Al di là della decisione finale l’atleta bolzanina ha meritato il successo in virtù di una 4 giorni che l’ha vista sempre grande protagonista.

Molto bene anche la Leleivyte a parte quello che è successo negli ultimi 100 metri. E non dimentichiamoci della giovanissima Olha Kulynych (Nazionale Ucraina) che si è aggiudicata la frazione finale con grande autorità nonostante i suoi 23 anni. Sempre fra le prime posizioni, l’atleta dell’est è scattata ad una manciata di km dalla fine e ha fatto il vuoto. Alla cerimonia di premiazione il sindaco di Montecatini, Luca Baroncini.

Ordine di arrivo: 1) Olha Kulynych (Ukr) km 129, in 3’20’32", media km 38,672; 2) Femke Gerritse (Ned) a 6"; 3) Alessia Vigilia (Ita); 4) Lea Fuchs (Svi); 5) Matilde Vitillo (Italia); 6) Oro; 7) Cipressi; 8) Asencio; 9)C elyn; 10)F rey. Rasa Leleivyte (Lit) retrocessa all’ultimo posto del primo gruppo (22^ posizione). Classifica finale: 1) Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo), km 347, in 8h47’52", media km 39,500.; 2) Rasa Leleivyte (Aromitalia Bassa Vaiano) a 2“; 3) Anastasya Kolesava (Arkea Pro Cycling) a 8“; 4) Celyn Alvarado (Fenix Deceuninck) a 10“; 5)Megan Armitage (Arkea Pro Cycling) a 14“; 6) Miryam Nunez (Massi TacTic) a 19“; 7 )Laura Asencio (Fra) a 25“; 8 )Aniek Van Alphen (Fenix Deceuninck) a 30“; 9) Carlotta Cipressi (UAE Development) a 40“; 10) Maria Alice Arzuffi (Ceratizt) a 41“.