Giovanili: il punto sui risultati dell’ultimo turno. Allievi B, poker del Margine alla Lastrigiana

Superando per 3-2 il Quarrata Olimpia, gli Juniores della Lampo Meridien rimangono in scia del Forte dei Marmi, ancora primo nel girone B del campionato regionale, e distante due punti soltanto. Bene pure il Valdinievole Montecatini, che si impone per 2-1 contro la Don Bosco Fossone, mentre Larcianese e Casalguidi pareggiano per 1-1 e per 2-2 col Capezzano Pianore ed il Capostrada Belvedere. Il prossimo turno di campionato ci regala questi incontri: Don Bosco Fossone-Casalguidi, Folgor Marlia-Valdinievole Montecatini, Larcianese-Atl. Lucca, Pescia-Lampo Meridien, Quarrata Olimpia-Lido Camaiore.

Gli Allievi della Pistoiese vincono per 4-0 col MontecatiniMurialdo, e centrano la 21^ vittoria nel girone C, che i giovani ‘orange’ stanno letteralmente dominando. L’Olimpia Quarrata batte a domicilio lo Zenith Prato per 2-1, mentre la Margine Coperta impatta per 1-1 col Capostrada Belvedere. I Giovani Via Nova purtroppo perdono per 2-4 contro l’Ac. Porcari.

Gli Allievi B di merito della Margine si impongono per 4-1 contro la Lastrigiana. I prossimi match in programma sono i seguenti: Ac. Porcari-Pistoiese, Capostrada Belvedere-CSL Prato, Lunigiana Pontremolese-Giovani Via Nova, MontecatiniMurialdo-San Giuliano, Olimpia Quarrata-Margine Coperta, Capezzano Pianore-Margine Coperta (B di Merito).

Vittoria prestigiosa ed importante per i Giovanissimi del Capostrada Belvedere, che battono per 2-0 il Viareggio, e rimangono a due punti di distanza dalla San Marco Avenza prima in classifica nel girone C. L’Olimpia Quarrata e la Pistoiese vincono i rispettivi derby contro Margine Coperta (5-0) e Pistoia Nord (1-2), mentre i Giovani Via Nova perdono per 1-0 col Montignoso. Nel weekend in arrivo, verranno disputate le seguenti gare: Giovani Via Nova-Ac. Porcari, Margine Coperta-Pietrasanta, Pistoiese-Montignoso, San Marco Avenza-Pistoia Nord, Viareggio-Olimpia Quarrata.

Simone Lo Iacono