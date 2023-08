Giovani Enduro: Campus a Panicagliora con Giraldi per sgommano a 2 ruote

Un "campus" dedicato ai giovanissimi appassionati di enduro, per rafforzarne ulteriormente la passione e (perchè no) avvicinare altri ragazzi ad una disciplina che a Pistoia e provincia sta prendendo sempre più piede. Questo è quanto organizzato per la giornata di oggi a Marliana dal Giacomo Giraldi, esponente del Bojawa Racing Team ed istruttore ITGF. Il corso, che si rivolge a giovani di età compresa fra gli 8 e i 15 anni, conterà circa una dozzina di partecipanti. Il gruppo partirà dal Goraiolo intorno alle 10.30, per dirigersi verso Panicagliora. Le sessioni di allenamento sulle due ruote proseguiranno fino alle 13, per poi riprendere dalle 15 e concludersi definitivamente alle 18. "Si tratta di un’iniziativa volta a dare anche ai più piccoli la possibilità di provare l’enduro – ha spiegato Giraldi - crediamo che ci sia del potenziale e lo dimostra il fatto che la nostra squadra ha vinto di recente con un bambino di otto anni il campionato italiano di categoria". Il Toscano Enduro Series 2023 ha oltretutto previsto due tappe, fra Pistoia ed Abetone. E anche su questa scia, Giraldi chiede alle istituzioni un passo in più per avere a disposizione uno spazio per consentire ai giovani appassionati di allenarsi in pianta stabile. "Sono in contatto con il Comune di Lamporecchio per la gestione di un campetto, ma al momento non c’è ancora nulla di definito – ha detto Giraldi – per quel che riguarda Marliana, ci auguriamo che il Comune ci rilasci in futuro i permessi per organizzare una manifestazione di enduro più articolata".