Giorgio Tesi al completo per gara 1 Obiettivo: sfruttare il fattore campo

Luci accese questa sera al PalaCarrara per gara uno di play off (ore 20.30), di fronte Pistoia e Piacenza per un primo turno che si preannuncia ricco di interesse. La Giorgio Tesi si presenterà al completo visto che sia Varnado che Pollone saranno della partita. "Jordon sta bene ed è pronto e carico per giocare – dice Nicola Brienza – Matteo sta meglio anche se non è ancora al top perché gli manca il ritmo del campo, diciamo che questa serie gli servirà per ritrovare la condizione". Pistoia ha smaltito l’amarezza di non essere riuscita a centrare il tabellone oro per un soffio ma visto come sono andate le cose non è andata poi così tanto male.

"Do la giusta importanza al tabellone – prosegue Brienza – noi dobbiamo pensare una gara alla volta partendo da quella di questa sera visto che già ci sono tante difficoltà da affrontare. I play off sono un campionato a parte in cui non mancano le sorprese per cui pensare bisogno pensare al presente, ciò che sarà il futuro lo vedremo". Guardando al presente la Giorgio Tesi dovrà provare a sfruttare al massimo il fattore campo, in buona sostanza vincere le prime due gare in casa sarebbe fondamentale per il prosieguo della serie. "In una serie play off – ammette il tecnico biancorosso – più ne vinci e meglio è perché ogni partita ha una valenza a parte e sfruttare il fattore campo sarebbe importante. Di contro chi gioca in casa ha la pressione di dover mantenere questo vantaggio, di vincere per forza. Sono contento di iniziare giocando in casa nostra, ci mancherebbe, ma sicuramente c’è più ansia e più tensione rispetto a chi gioca in trasferta che può arrivare a cuor leggero, senza tante pressioni e questo spesso aiuta e non poco". A questo va aggiunto che Piacenza è una squadra da prendere con le molle perché oltre a giocare una buona pallacanestro ha elementi di talento che quando sono in serata possono fare la differenza. Piacenza perdendo Skeens può avere qualcosa in meno sotto canestro al contrario di Pistoia che invece ha una batteria di lunghi di tutto rispetto, ma l’Assigeco giocando con tanti piccoli e lunghi atipici ha alzato ancora di più la sua pericolosità offensiva.

"Piacenza è una grande squadra – dice Brienza – lo scorso anno è andata ad un tiro da eliminare Scafati che poi è salita ed è rimasta la stessa squadra. E’ vero che l’assenza di Skeens è pesante perché hanno perso qualcosa sotto canestro, ma la squadra ha tanto talento e ben distribuito, ha avuto la capacità di adattarsi a giocare con quintetti piccoli e atipici che hanno dato i loro frutti creando diverse difficoltà agli avversari. Hanno giocatori di striscia come Sabatini, Cesana elementi come Pascolo o Miaschi capaci di cambiare il volto a una partita e in gare secche questo può fare la differenza. Da parte nostra dovremo mettere tanta intensità ricordandoci che loro sono uno dei migliori attacchi e noi una delle migliori difese e dovremo puntare su questo".

Maurizio Innocenti